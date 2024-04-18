Спасатели защитили пекарню от наводнения в Западном Казахстане
107
Мангистауские ЧС-ники оперативно построили дамбу, перекрывающую доступ воды к стратегическому объекту, передает Kazpravda.kz
Вода проникла на территорию пекарни в селе Бумаколь Бурлинского района Западно-Казахстанской области.
«Вода угрожала объекту, который обеспечивает сразу несколько населенных пунктов хлебом», - сообщили в МЧС РК.
На помощь пришли мангистауские спасатели и оперативно построили дамбу из мешкотары, тем самым, защитив предприятие по выпечке хлебной продукции, отметили в министерстве.