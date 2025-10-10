Спасение Аральского моря обсудили в Правительстве

160

Казахстан придает важное значение деятельности Международного Фонда спасения Арала и рассматривает данную организацию как один из эффективных инструментов решения вопросов экологического характера, рационального и взаимовыгодного трансграничного водопользования в регионе

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с главами делегаций стран-участниц второго заседания Правления Международного Фонда спасения Арала (МФСА), проводимого под председательством Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Обсуждены совместные меры по повышению уровня воды в Аральском море, в том числе в рамках инициатив, высказанных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

В своем выступлении Олжас Бектенов отметил, что главами государств-участников МФСА придается приоритетное значение рациональному подходу к использованию водно-энергетических ресурсов, имеющих стратегическое значение в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности.

Вегетационный период текущего года прошел достаточно сложно. Несмотря на непростые условия, конструктивное взаимодействие правительств позволило обеспечить устойчивый водный режим в бассейне Аральского моря. Премьер-министр передал слова благодарности руководителям правительств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, и подчеркнул, что только благодаря скоординированным оперативным действиям удалось избежать серьезных потерь.

«У каждой страны есть свои национальные интересы, мы обязаны и будем всегда их отстаивать. Но я убежден, что наш общий стратегический, долгосрочный приоритет — это добрососедские отношения. Решая повседневные, краткосрочные задачи, мы не должны нанести ущерб долгосрочным приоритетам. Думаю, мы совместно будем принимать меры, чтобы вопросы всегда решались на взаимоприемлемой и взаимовыгодной основе», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В рамках председательства Казахстана одним из приоритетных направлений работы является цифровая трансформация и применение искусственного интеллекта в водной отрасли. Внедрение ИИ обеспечит прозрачность водопользования и позволит сократить потери воды.  Отмечена важность совместной работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

В ходе встречи также выступили заместитель Премьер-министра Таджикистана Зиёзода Сулаймон, Советник Президента Узбекистана Шухрат Ганиев, министр сельского хозяйства Туркменистана Чарыяр Четиев.

Подводя итоги обсуждения, Премьер-министр Олжас Бектенов подтвердил приверженность Казахстана принципам открытости, солидарности и конструктивного диалога.

