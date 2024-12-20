Спектакли с этническим колоритом представили в Астане

Фото: пресс-служба театра

Драма «Қызжылаған» создана по мотивам пьесы писателя, драматурга, сценариста, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата международной литературной премии «Алаш» Розы Мукановой «Мәңгілік бала бейне». В этом произведении выражена скорбь и печаль казахского народа, переданная через трагическую судьбу девушки Лейлы, пострадавшей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

В качестве движущей силы сюжета показана непростая судьба главной героини и ее социального окружения из села Карауыл, ставшего объектом атомного эксперимента. Очевидно, что сельские жители вследствие замалчивания и банального невежества ничего не подозревают о страшном воздействии радиации на здоровье людей.

Сценография выполнена в минималистическом стиле, но отсутствие ярких костюмов и вычурных декораций никак не мешает понять глубокие смыслы, заложенные в драме.

Несмотря на внешние факторы, Лейла остается неким нравственным барометром, так называемым лучом света в темном царстве. Она была всего лишь одной из многих пострадавших, которые смирились с незавидной долей. Однако все изменилось, когда она встретила любовь. Девушка рано потеряла родителей и росла под присмотром строгой тети Катиры. Ей уже больше 20 лет, но внутренне она осталась восьмилетним искалеченным, горбатым и неуклюжим ребенком.

Лейле приходится прятаться от посторонних глаз и разговаривать с луной, доверяя ей свои сокровенные тайны. Кандидат в депутаты собирается показать девочку-инвалида как символ жертв полигона ради своего блага и дает деньги ее возлюбленному Кумару, чтобы он уговорил Лейлу прийти на собрание. Девушка, не сумев преодолеть мучения от предательства близкого человека, решает покончить с жизнью.

На премьерном показе спектакля Роза Муканова отметила, что одним из достижений независимости стала возможность говорить о глобальных общественных проблемах через творчество. Ее как автора особенно порадовало то, что данное сочинение находит отклик среди казахстанской молодежи.

Отметим, что спектакль «Ангел с дьявольским лицом» по пьесе «Мәңгілік бала бейне» много лет собирал аншлаги в Казахском национальном театре драмы имени М. Ауэзова.

А два года назад режиссер Абзалбек Максим представил столичной публике другую версию постановки «Кызжылаган» с участием артистов инклюзивного театра «Қанаттылар». Для него этот литературный материл особенно дорог.

«Произведения Розы Мукановой можно назвать классикой современной казахской литературы. Это произведение знают многие казахстанцы, школьники изучают ее творчество. Если в первой постановке акцент был сделан на любовном треугольнике Лейла - Кумар - Ботай, здесь же мне стало важно с первого монолога раскрыть внутренние переживания главной героини. Там затрагивается не только экология природы, но и чистота человеческой души. Это спектакль о сильных духом людях с поломанной судьбой, ведь последствия Семипалатинского испытательного ядерного полигона до сих пор переживают казахские степи. Нам необходимо понять, по каким причинам происходят конфликты, важно сформировать в обществе позитивное отношение к людям с ограниченными возможностями, чтобы подобные ситуации больше никогда не повторялись в нашей стране», – считает спикер.

По словам артистов, спектакль повествует о людских пороках, показывая не только сломанные судьбы жертв ядерного полигона, но и страдания всего человечества, чтобы призывать людей к миру и любви.

В разные дни в сценическом пространстве «прожили» свои роли Айдана Жетешова, Аружан Багзат, Асылзада Ахметкалиева, Алихан Нурланулы, Алмаз Абденов и многие другие актеры, вложившие в образы частичку собственной индивидуальности.

Так, Аружан Багзат в ходе представления изобразила девочку-ангела. По ее мнению, Лейла покоряла всех своей добротой.

«Работа над психологической ролью усложнялась некоторыми элементами пластики. Мне хотелось сыграть так, чтобы светлая и солнечная энергетика передавалась зрителям. Именно такой была исполнительница главных ролей в театре «Қанаттылар» покойная Малика Мухтарова. Думаю, у моей героини светлая душа и светлое и большое сердце, хотя она маленького роста. Она принесла себя в жертву, чтобы остальные поняли, что так нельзя пользоваться доверием. Такие люди существуют в нашем обществе, чтобы сделать мир лучше. Они учат всех сопереживанию, толерантности и взаимопониманию и другим истинным духовным ценностям», – поделилась она.

Исполнитель роли Кумара, актер Алихан Нурланулы вкраце рассказал о характере своего персонажа.

«Два года назад я был задействован в постановке спектакля «Кызжылаган» вместе с артистами театра «Канаттылар». Если тогда был студентом, то теперь дипломированный специалист, поэтому возлагается определенная ответственность. Надо было глубоко погружаться в роль, привнести новые грани в противоречивый и романтичный образ Кумара и показать его с другой стороны, как энергичного, предприимчивого человека с высокой самооценкой. Репетиционный процесс был очень увлекательным. Мы немного адаптировали сцену, чтобы в камерном зале сохранилась тонкая связь со зрителям», – рассказал актер.

Любовь творит чудеса

О том, что театр продолжает пополнять репертуар интересными постановками, чтобы воспитывать молодежь в духе национальных традиций, можно было убедиться на премьерном показе музыкальной комедии «Сылаң қыз» («Девушка-кокетка»). Новая постановка была приурочена к 135-летию со дня рождения классика казахской литературы Жусипбека Аймауытова.

В сатирической пьесе показаны проблемы казахского быта прошлого века, а в центре повествования находится беззаботная любовь молодых людей.

Отметим, что произведения Жусипбека Аймауытова нечасто ставятся на казахстанской сцене, но заслуженный деятель Казахстана, режиссер Асхат Маемиров при переосмыслении классического литературного материала привнес новаторские мотивы и смог адаптировать образы героев произведения к современности. В юмористическом ключе изображается неравенство богатых и бедных людей жителей аула, унижение женщин и невежество.

Незатейливая комедия о сложностях устроения брака только выиграла от синтеза музыки, хореографии и литературы. Главным элементом в сценографии высокий конусообразный казахский головной убор - саукеле, занимавший большую часть сценического пространства во время свадебного переполоха.

Публика с любопытством наблюдала за тем, как три претендента на руку и сердце пытаются привлечь внимание красавицы Батимы, она зачитывает их любовные письма. Но никому из них не удалось завоевать ее сердца. Родители пытаются выдать капризную и своенравную дочь замуж, но она ждет своего возлюбленного Махмуда, который уехал в город.

Простым и доступным языком незамысловатую историю о страданиях девушки на выданье и ее непростом выборе рассказали Жанель Нурмаганбетова, Нурдаулет Кеншилик, Ернар Мухамбет, Динислам Нурмаганбетов, Акканат Куандыков, Ильяс Отетилеу.

Меркантильный взгляд на жизнь высмеивается в сценах с участием сборщика налогов, бая Жабагы и его супруги Айсулу, которых сыграли Акадил Имангали и Диана Туржанова. В образе мудрого хранителя духа зрители увидели Казыбека Ескара.

«За четыре года своей деятельности МТЮЗ представил 24 премьеры, а это наш 25-й спектакль. Драматургия Аймауытова, насыщенная сатирой и юмором, стала сокровищем казахстанского искусства, отражая общественные события и влияние революции на сознание поколений», – отметил режиссер Асхат Маемиров.

По словам актрисы Жанель Нурмаганбетовой, рассмешить зрителей, вызвать улыбку и поднять всем настроение бывает довольно непросто.

«Наверное, Батима очень зависима от родителей, так как не получила образования. У нее отсутствует ощущение свободы, поэтому она не может соединиться со своим возлюбленным. Если изначально девушка была воспитана в строгих патриархальных традициях с уважением к родителям, то потом она внешне и внутренне изменилась, стала кокетничать с поклонниками. Мне в этом спектакле надо было совершенно по-разному взаимодействовать с партнерами, чтобы обманывать потенциальных женихов. Рада, что моя копилка творческих достижений пополнилась такой ролью», – говорит она.

С мнением коллеги согласились и другие артисты, задействованные в спектакле.

«В свои 24 года мне раньше не доводилось играть возрастных героинь. На моей практике это было в первый раз. В процессе подготовки наблюдала за пожилыми людьми, смотрела видеоролики, чтобы перенять пластику и манеру речи. В этом плане национальные костюмы, грим также помогают по-другому чувствовать себя на сцене. Надеюсь, что зрителям понравилось мое перевоплощение», – сказала актриса Диана Туржанова.

Актер Динислам Нурмаганбетов забавно смотрелся в образе «ботаника» Нурмаша. Его первый опыт участия в комедийном спектакле оказался весьма удачным.

«Конечно, профессиональному актеру должны быть подвластны любые роли. Однако жанр комедии предполагает то, что эмоции героев надо выразить в несколько гиперболизированном виде. Думаю, наша постановка призывает зрителей к более ответственному подходу в воспитании детей», – заметил спикер.

Соловей казахских степей

Творческие эксперименты продолжились в виде моноспектакля «Амре». Новая постановка заслуженного деятеля Казахстана, режиссера Асхата Маемирова, созданная по произведению Каната Жунусова, повествует о нелегкой судьбе Амре Кашаубаева – первого казаха, который представил национальную культуру в Европе.

Великий казахский певец, слава о котором распространилась далеко за пределы страны, первым представил за границей национальный инструмент – домбру.

Именно он впервые представил европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент – домбру на всемирной выставке ЭКСПО. На всемирном музыкальном конкурсе в Париже в 1925 году 36-летний Амре Кашаубаев, как артист делегации СССР, произвел фурор, завоевав второе место и серебряную медаль.

В ходе представления зрители перенеслись в те непростые и противоречивые времена, когда с этой композицией Амре Кашаубаев пережил не только радость победы, заслуженное признание, но и личные трагедии.

Актер Оразалы Игилик в своих монологах рассуждает о триумфе выдающегося артиста, встречах с Мустафой Шокаем и Алиханом Бокейхановым. Известно, что певец преследовался и вызывался на допросы в НКВД в связи с подозрениями во встрече с алашординцем Мустафой Шокаем в Париже и передаче письма борца за политическую свободу другому алашординцу Ахмету Байтурсынову.

В ходе моноспектакля наибольшее эмоциональное напряжение вызывают рассказы о роковой встрече Амре и Мустафы Шокая и об испытаниях, которые ждали Кашаубаева на родине после возвращения. Так неожиданно он ушел из жизни на пике популярности.

По словам режиссера, театр способен убедительно и увлекательно визуализировать творческий процесс, что предоставляет возможность сохранить и передать новым поколениям память о гениальных людях, которыми по праву гордится страна.

«В данное время возникает необходимость познать истоки и вернуться к своим корням. Амре Кашаубаев стал яркой личностью и примером того, как истинное искусство рождалось в Великой степи. Его своеобразная манера исполнения традиционных казахских песен, национальной оперной классики нашла последователей. Многие из них были универсальными артистами, актерами, режиссерами, исполнителями, чтецами, мастерами художественного слова, вобравшие в своем творчестве многие элементы театра. Например, в число основоположников профессионального национального сценического искусства вошли Калибек Куанышбаев, Елубай Омирзаков, Серке Кожамкулов, Иса Байзаков, чье дело продолжили и другие прославленные деятели культуры. Думаю, моноспектакль для нашего актера Оразалы стал творческим экзаменом. У него большой актерский потенциал, а также он показал себя в качестве оперного певца, исполнил любимые народом песни «Балқадиша», «Ағаш-аяқ», «Дударай» из репертуара Амре Кашаубаева. Для меня это тоже большое событие. Мне бы хотелось, чтобы артисты показывали на сцене всю внутренюю палитру», – отметил Асхат Маемиров.

По словам исполнителя главной роли, Амре Кашаубаев остается образцом преданного служения искусству и кумиром для тысяч соотечественников.