Специальную жилищную программу для молодежи запустят в Нур-Султане

Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram
рассказал, каким образом решается вопрос с жильем молодежи, сообщает Kazpravda.kz
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"В прошлом году на встречах с волонтерами, представителями молодежных организаций разработали концепцию программы "Elorda Jastary". В ней указали основные направления: качественное и доступное образование, помощь в трудоустройстве и развитии молодежного предпринимательства, профориентация, досуг, ведение здорового образа жизни и т.д.
По поручению Главы государства якорным направлением программы "Elorda Jastary" является жилищный вопрос. В текущем году планируем запустить специальную жилищную программу льготного социального кредитования молодых специалистов столицы. В данной программе смогут участвовать молодые люди в возрасте до 36 лет (возраст супруга/супруги не имеет значения). Необходимо иметь столичную прописку не менее одного года, у претендента программы не должно быть собственного жилья. Стаж официальной работы – не менее 1 года.
Таким образом, участник данной жилищной программы сможет получить на покупку жилья заем до 13 млн тенге. (под льготные 5% годовых). Стоимость приобретаемого жилья – без ограничений.
Кроме того, в текущем году также будет продолжена программа "Арендное жилье для работающей молодежи", которая была инициирована Елбасы. В рамках данной программы до конца года жилье получат еще свыше 1 тыс. молодежи!" - написал градоначальник.