Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Спецназ оцепил жилой дом в Шымкенте, передает Кazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.     

Фото: Kazpravda.kz

В социальных сетях разлетелась видеозапись, где спецназовцы оцепили частный жилой дом на улице Каныбекова.

У дома скопилось огромное количество человек. 

Как стало известно, молодой мужчина оказал вооруженное сопротивление, когда сотрудники ДКНБ пришли с обыском в дом его отца - 58-летнего местного предпринимателя.

Ордер на обыск был выдан на основании досудебного расследования по ст. 295 ч.1 "Незаконная добыча, хранение, перевозка драгоценных металлов или драгоценных камней".

На месте 28-летний сын предпринимателя оказал сопротивление оружием.

Сотрудники подразделения Беркут пресекли действия молодого человека и изъяли травматический пистолет.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье УК РК 380 ч. 1 "Посягательство на жизнь представителей власти". Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

#криминал #Шымкент #полицейские

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Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
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