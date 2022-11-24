Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками

Спецоперацию по пресечению ввоза гашиша в город Кокшетау провели акмолинские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

О том, что 41-летний житель Кокшетау распространяет гашиш в Акмолинской области, наркополицейские узнали недавно.

Мужчина держал «склад», то есть являлся крупным закладчиком, в обязанности которого входили ввоз и расфасовка наркотика на «бомбы» для дальнейшей оптовой продажи через тайники.

Задерживали сбытчика с привлечением спецотряда воинской части. 22 ноября сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Акмолинской области при въезде в областной центр остановили автомобиль подозреваемого.

В ходе несанкционированного личного обыска у водителя во внутреннем кармане куртки обнаружили 2 свертка с 3,56 грамма гашиша и приспособление для употребления наркотиков. Также в нише между передними и задними сиденьями стражи порядка нашли пакет с 845,68 грамма гашиша.

Экспертиза показала, что акмолинец был в наркотическом опьянении.

Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

Полицейские устанавливают канал сбыта наркотических средств.