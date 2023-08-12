Спикер Мажилиса передал поздравления президента по случаю юбилея Машхура Жусупа Копеева

Культура
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Сагимбаева Баян
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов по поручению главы государства принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 165-летию со дня рождения Машхура Жусупа Копеева, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента.

Фото Ж. Жумабекова

Торжества прошли в Баянаульском районе Павлодарской области.

Спикер Мажилиса зачитал поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.

«Машхур Жусуп Копеев внёс неоценимый вклад в сохранение национального духовного наследия, изучение и продвижение устного творчества, генеалогической истории, обычаев и традиций нашего народа. Его стихи, эпосы и былины просвещают людей, воспитывают в них высокую культуру, расширяя горизонты казахской литературы. Несомненно, богатое наследие великого мыслителя ещё послужит многим поколениям. Как говорил сам поэт, суть его трудов – сохранить и передать народную мудрость. Наш общий долг - возродить его творчество и сделать все, чтобы оно навсегда осталось в памяти людей», – говорится в поздравлении президента.

Ерлан Кошанов отметил, что Иртышско-Баянаульский край - это священная земля, давшая жизнь многим великим сынам казахского народа, оставившим неизгладимый след в судьбе и истории нации. Один из них - Машхур Жусуп Копеев.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что творчество поэта занимает особое место в золотом фонде казахской духовности.

«Мы знаем, какими сложными были те времена. Но даже в то неспокойное время Машхур Жусуп Копеев смог собрать множество родословных, эпосов и былин, сказок и айтысов. Это большой кропотливый труд, который сохранил для будущего всю красоту и особую культурную ценность казахского народного творчества», - поделился Ерлан Кошанов.

В завершение выступления спикер Мажилиса отметил, что имя и богатое наследие поэта всегда будут занимать особое место в культурном коде нашего народа.

В рамках юбилея в области прошли республиканский айтыс, конкурс среди исполнителей терме, соревнования көкпар, бәйге и қазақ күресі.

#мажилис #Ерлан Кошанов

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Спикер Мажилиса передал поздравления президента по случаю юбилея Машхура Жусупа Копеева
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