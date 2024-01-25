Ерлан Кошанов: Казахстан и Китай остаются надежными партнерами

Международное сотрудничество, Мажилис
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Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хао Минцзинем, передает Kazpravda.kz

Фото Ж.Жумабекова

Стороны обсудили перспективы развития межпарламентского, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

Открывая встречу с высокой делегацией Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики, Ерлан Кошанов отметил, что несмотря на сложную ситуацию в мире, Казахстан и Китай остаются надежными партнерами и добрыми соседями.

– Развитие сотрудничества с Китаем – одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана. В этом году исполнилось 32 года со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы наше двустороннее сотрудничество поднялось на самый высокий уровень – уровень вечного всестороннего стратегического партнерства. И это, в первую очередь, результат неустанных усилий глав наших государств, – подчеркнул председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов рассказал китайским коллегам о проводимых в стране реформах, позволивших обновить все ветви власти в соответствии с формулой «Сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство». Спикер поделился планами работы палаты и отметил, что участие шести фракций и депутатов-одномандатников положительно отразилось на качестве законотворческих дебатов.

В свою очередь Хао Минцзинь подчеркнул, что Китай и Казахстан являются не только близкими соседями, но и надежными партнерами и верными друзьями.

– Для меня и большинства членов нашей делегации это первый визит в Казахстан. И надо сказать, что под руководством президента Касым-Жомарта Токаева в вашей стране наблюдается стремительное экономическое развитие и высокая степень социальной стабильности и сплоченности. Планомерно продвигаются ваши начинания во всех сферах. Все это произвело на нас очень глубокое впечатление, – сказал заместитель председателя ПС ВСНП.

Хао Минцзинь высоко оценил сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс – один путь», подчеркнув, что двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем по итогам 2023 года достиг рекордных размеров.

Депутаты договорились об усилении работы по линии межпарламентской дипломатии, расширении сотрудничества между профильными комитетами и группами дружбы.

#мажилис #сотрудничество #КНР

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