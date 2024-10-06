Спикер Сената принял участие в референдуме

Он призвал всех казахстанцев воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в референдуме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат РК

Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в республиканском референдуме. Голосование прошло на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

Обращаясь к представителям СМИ, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что вопрос, вынесенный на республиканский референдум, имеет стратегическое значение для всей страны. В этом контексте общенациональное голосование является конкретным примером реализации концепции «Слышащее государство».

Он призвал всех казахстанцев воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в референдуме. Глава Сената подчеркнул, что от голоса каждого гражданина зависит будущее страны и новых поколений.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.