Голосование прошло на избирательном участке, расположенном в здании Национальной библиотеки.

Подчеркивая историческое значение республиканского референдума, Маулен Ашимбаев отметил, что каждый голос важен и является демонстрацией высокой гражданской ответственности.

«Сегодня очень важный день для нашей страны. На общенациональный референдум вынесен вопрос о новой Конституции Казахстана. Источником власти является народ. Поэтому участие в референдуме — это возможность для каждого гражданина реализовать свое право и принять участие в определении стратегического вектора развития страны. Кроме того, референдум реализует принцип Главы государства о «Слышащем государстве», когда ключевые государственные решения принимаются только на основе мнения людей. Призываем всех граждан не оставаться в стороне в этот ответственный момент, принять участие в референдуме и выразить свое мнение по важнейшему вопросу развития страны. Каждый голос важен и является демонстрацией высокой гражданской ответственности», — сказал Спикер Сената.