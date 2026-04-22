Спикер Сената встретился с председателем ПА ОБСЕ

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пере Хуаном Понсом Сампьетро.

Фото: Сенат

Приветствуя Пере Понса, Маулен Ашимбаев подчеркнул стратегическую значимость визита для расширения связей с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

В ходе встречи стороны сошлись во мнении о необходимости углубления межпарламентских связей, выделив в качестве приоритетов обмен законотворческим опытом, укрепление инклюзивного диалога и совместное продвижение экологической повестки. В частности, особое внимание уделено было инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой ООН Международной водной организации.

«Учитывая текущие тенденции, инициатива Президента страны Касым-Жомарта Токаева о создании международной организации под эгидой ООН приобретает особую актуальность. Этот шаг позволит консолидировать усилия, избежать дублирования функций и вывести водную проблематику в область приоритетного внимания со стороны международного сообщества. Мы призываем ПА ОБСЕ поддержать данную инициативу и активно содействовать диалогу по вопросам управления водными ресурсами. Казахстанские парламентарии готовы к тесному взаимодействию с Ассамблеей, чтобы рекомендации Регионального экологического саммита получили реальное воплощение в повестке Ассамблеи и способствовали укреплению международного сотрудничества в этом направлении», – подчеркнул он.

Как отметил спикер Сената, Казахстан видит в Организации ключевой многосторонний механизм, позволяющий находить эффективные решения в сфере международной безопасности и глобального сотрудничества.

«Для Казахстана ОБСЕ остается важным институтом в вопросах укрепления международной безопасности и преодоления региональных кризисов. В условиях растущей международной напряженности Казахстан сохраняет твердую приверженность Хельсинкским принципам. Мы продолжаемтесно взаимодействовать с институтами Организации и с Офисом программ ОБСЕ в Астане по всем трем ключевым измерениям безопасности, что подтверждает нашу нацеленность на конструктивное партнерство», – сказал председатель Сената в своем выступлении.

Вместе с тем участники встречи были проинформированы о проводимой Парламентом работой по законодательному обеспечению реформ, инициированных Президентом Казахстана, по нескольким направлениям.

В свою очередь, председатель ПА ОБСЕ положительно оценил динамику политических преобразований, осуществляемых в Казахстане под руководством Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность к укреплению дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, собеседники обсудили основные вопросы повестки предстоящего круглого стола «Парламентская дипломатия в продвижении климатической повестки и устойчивого развития: перспективы Центральной Азии». В этом ключе Маулен Ашимбаев выразил признательность делегатам за поддержку идей форума, а также назначения сенатора Айнур Аргынбековой Специальным представителем по изменению климата.