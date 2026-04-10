Спикер Сената выступил на форуме казахской и узбекской интеллигенции

Сенат
152

Маулен Ашимбаев с группой депутатов и представителями казахстанской научной и творческой интеллигенции посетил Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Сенат

В Самарканде он выступил на втором Форуме казахской и узбекской научной и творческой интеллигенции, а также принял участие в заседании Комиссии по сотрудничеству между Сенатом и Сенатом Олий Мажлиса. Пути укрепления многостороннего взаимодействия и межрегиональных связей стали ключевой темой двусторонней встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой.

Выступая перед участниками Форума казахской и узбекской научной и творческой интеллигенции, проводимого уже во второй раз, Маулен Ашимбаев отметил символичность этой встречи в год 35-летия независимости двух стран. По его словам, Казахстан и Узбекистан завершили этап становления государственности, и теперь пришло время наметить новые стратегические цели. Спикер Сената подчеркнул, что курс Глав двух государств на создание прочного альянса наполняет отношения конкретным содержанием и укрепляет стабильность всего региона.

«Сегодня Казахстан и Узбекистан находятся в точке, когда характер двусторонних отношений выходит за пределы традиционного межгосударственного взаимодействия. Страны выступают соавторами будущего региона. Этот качественный переход стал возможным благодаря стратегическому курсу лидеров стран – Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева. Их политическая воля, взаимное доверие, дружба и долгосрочное видение задали новую динамику нашему сотрудничеству. Инициатива двух Президентов по формированию и укреплению прочного стратегического союза Казахстана и Узбекистана создает устойчивую основу для долгосрочного процветания стран. И наша ключевая задача – способствовать эффективной реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне», - сказал он в своем выступлении.

Спикер Сената отметил, что консолидация учёных и деятелей культуры двух стран на площадке Форума способствует продвижению региональных интересов и подтверждает масштабное культурное возрождение Центральной Азии.

Вместе с тем он остановился на нескольких ключевых направлениях взаимодействия научной и творческой интеллигенции и обозначил ряд задач, которые сторонам предстоит проработать совместно. Особое внимание было уделено вопросам научного и технологического суверенитета, образовательным программам, развитию сферы искусства и креативной индустрии.

«Казахстан активно формирует экосистему искусственного интеллекта. Вводится в строй уникальный международный центр - Alem AI. Президентом нашей страны поставлена задача превращения Казахстана в цифровое государство к 2029 году. Узбекистан также демонстрирует серьезные результаты в цифровой трансформации. Именно поэтому объединение усилий научного сообщества является стратегически необходимым для дальнейшего опережающего развития наших стран. Казахстан и Узбекистан могут стать странами, которые участвуют в формировании мировой повестки в этом направлении.  Также важно способствовать формированию единого образовательного пространства Центральной Азии, укрепляя, в том числе, связи между молодыми людьми. Мы активно поддерживаем развитие сотрудничества между ведущими университетами, включая открытие филиалов ведущих ВУЗов, запуск новых программ академической мобильности, проведение совместных форумов и научных стажировок», – акцентировал внимание председатель Сената.

Участники Форума сошлись во мнении, что укрепление интеллектуальных и культурных связей Центральной Азии – это ключ к возвращению региона в число мировых лидеров в сфере науки, образования и искусства.

Со своей стороны председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева поблагодарила Казахстан за поддержку идей Форума, фокус которого сосредоточен на расширении культурно-гуманитарных контактов и других важных направлений взаимодействия.

Свое видение перспектив укрепления двустороннего культурно-гуманитарного партнёрства в ходе Форума озвучили видные деятели науки, культуры и искусства обеих стран: народный писатель Казахстана Толен Абдик, президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов, вице-президент Национальной академии наук при Президенте РК Аскар Джумадильдаев, ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы им. Алишера Навои Шухрат Сираджиддинов, писатель Алибек Аскаров, директор Национального центра археологии Фарход Максудов, ректор Карагандинского национального исследовательского университета имени академика Е.А.Букетова Нурлан Дулатбеков, директор Института государства и права Академии наук Узбекистана Мурод Турсунов, а также директор Центра современной культуры «Целинный» Джамиля Нуркалиева.

Предложенные проекты призваны укрепить гуманитарные связи между Казахстаном и Узбекистаном, заложив основу для системного культурно-образовательного обмена. Интеграция усилий в области науки, литературы и искусства позволит достичь нового этапа партнерства и обеспечит поступательное сближение двух государств. Напомним, что первый Форум научной и творческой интеллигенции Казахстана и Узбекистана прошел в прошлом году в Астане, по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В этот же день Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу со своей коллегой Танзилой Нарбаевой, после чего председатели Палат приняли участие в работе пятого заседания Комиссии по сотрудничеству между Сенатом и Сенатом Олий Мажлиса. Сенаторы подвели промежуточные итоги работы Комиссии и обсудили совместные проекты в различных отраслях.

«Президенты Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев задают высокую динамику и планку двустороннему взаимодействию. Особое место в этом направлении занимает межпарламентское сотрудничество. При активном содействии Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству было оперативно проработано и в марте 2025 года ратифицировано межправительственное Соглашение о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». Еще одним важным результатом стало содействие подписанию в прошлом году межправительственной программы по увеличению взаимного товарооборота до 10 млрд долларов к 2030 году. Важным нашим общим достижением стала и реализация инициативы по запуску Межпарламентского форума государств Центральной Азии. Уверен, что межпарламентское взаимодействие двух стран и дальше будет последовательно расширяться, охватывая все ключевые направления от политики и экономики до экологии, образования и культуры», – подчеркнул спикер Сената.

Участники заседания также обсудили вопросы дальнейшего развития регионального и межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций.

 

#Казахстан #Сенат #Узбекистан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]