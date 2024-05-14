Список соглашений и авиамаршрутов растет, а условия для туристов не улучшаются – премьер

Как отметил глава правительства, туристы до сих пор видят в Казахстане неухоженность территорий и отсутствие элементарных санитарных удобств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы развития туризма рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz.

Олжас Бектенов отметил ряд регионов, где туристский потенциал не реализован в полной мере и фиксируется снижение темпов привлечения инвестиций. Это Атырауская, Карагандинская, Павлодарская, Акмолинская, Западно-Казахстанская области и Жетысу. Акимам регионов поручено комплексно решить инфраструктурные вопросы и кардинально повысить качество сервиса.

Также глава кабмина отметил, что на сегодня граждане 82 стран могут посетить Казахстан без виз, международное авиасообщение выполняется в 29 стран по 108 маршрутам. Но туристы видят неухоженность территорий и отсутствие элементарных санитарных удобств.

«Более того, низкая конкуренция на рынке способствует завышению цен на услуги. Это не стимулирует представителей туристического бизнеса улучшать их качество. Пока не будут переломлены такие подходы, выездной туризм будет оставаться более популярным. При этом природа и достопримечательности Казахстана дают огромные возможности для развития в стране экологического, культурного, паломнического и оздоровительного туризма», - заметил Бектенов.

Он подчеркнул, что со стороны государства необходимо обеспечить инфраструктуру в туристических зонах и создать привлекательные условия для инвесторов. Но и бизнесу, в свою очередь, следует обеспечить бережное использование предоставляемых туристских территорий и качественный сервис при разумных ценах. Это также касается расценок на авиа- и железнодорожные билеты. Одним из стимулов развития туризма может послужить использование малой гражданской авиации.

«Министерству транспорта необходимо пересмотреть ее инфраструктуру, создать условия для привлечения потенциальных инвесторов, проработать вопросы безопасности, а также изучить опыт как наших соседей, так и дальнего зарубежья. Малая авиация весьма актуальна в условиях удаленности природных туристических зон нашей страны. Таким небольшим самолетам и вертолетам не нужны бетонные полосы, а только самый упрощенный вариант инфраструктуры. Это позволит нарастить потенциал наших природных и исторических зон, а также сформировать новый пул туров», — отметил премьер.

По итогам рассмотрения вопроса Олжас Бектенов дал ряд поручений. В частности, министерствам транспорта, туризма и акиматам обеспечить завершение инфраструктурных проектов в зонах отдыха, совместно с фондом «Самрук-Казына» – увеличить количество поездов и решить вопрос ценообразования на авиабилеты.

Министерству туризма и спорта совместно с акиматами регионов предстоит разработать новые проекты в целях развития агросельского и экотуризма. Акиматам также поручено проработать вопрос по новым местам дестинаций и точкам притяжения туристов. Совместно с МВД и МЧС – обеспечить подготовку туробъектов к летнему туристическому сезону и принять меры по безопасности отдыхающих. Развитие сферы туризма теперь будут под личным контролем акимов регионов.