Спрогнозирован путь Казахстана на чемпионат мира по футболу - 2026

В сезоне 2024/25 Лиги наций сборная Казахстана выступит уже в дивизионе В, где ей предстоит встретиться с более серьезными соперниками, чем в лиге С

Фото: sports.kz

Следующий сезон Лиги наций станет частью отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как отмечается, в сезоне 2024/25 Лиги наций сборная Казахстана выступит уже в дивизионе В, где ей предстоит встретиться с более серьезными соперниками, чем в лиге С.

"Так, подопечные Магомеда Адиева точно не сыграют с Грузией, Грецией и Турцией, которые также попали в четвертую корзину жеребьевки", - пишет портал.

Возможные соперники Казахстана из других корзин:

Первая корзина: Австрия, Чехия Англия, Уэльс.

Вторая корзина: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия.

Третья корзина: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.

По регламенту турнира, 4 победителя групп Лиги наций, которые займут место ниже второго в отборочном турнире ЧМ-2026, получат возможность попасть на мировое первенство через стыковые матчи. Они присоединятся к двенадцати командам, которые финишируют на втором месте в отборе, и поборются за 4 дополнительные путевки.

Всего УЕФА делегирует на ЧМ-2026 шестнадцать команд.