Сразу четыре боксерши из Казахстана вышли в финал ЧМ

Бокс
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Наши спортсменки продолжают триумфальное шествие на первенстве планеты, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

В Сербии входит в завершающую стадию чемпионат мира по боксу среди женщин.

Сразу четыре боксерши из Казахстана вышли в финал.

В весовой категории до 48 кг Назым Кызайбай одержала победу в полуфинале и завоевала право на финальный поединок. Встреча с представительницей Северной Кореи Хонг Кионг Рионг завершилась со счетом 4:1 в пользу Кызайбай.

В свою очередь, Виктория Графеева, продемонстрировав уверенное выступление, одержала победу в полуфинале над Натальей Шадриной со счетом 4:1.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 50 кг Алуа Балкыбекова одержала уверенную победу над представительницей Северной Кореи Ан Кум. Бой завершился со счетом 5:0.

Елдана Талипова также вышла в финал чемпионата мира. Она одержала победу над молдавской спортсменкой Дарьей Сазоновой со счетом 5:0. В финальном поединке Елдана встретится с представительницей Китая Жан Илиан.

В весовой категории до 70 кг Наталья Богданова завершила выступление, уступив в полуфинале ирландской спортсменке Лизе О’Рурк. Тем самым, она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.

#бокс #чемпионат мира #женщины

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