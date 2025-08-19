Среди основных причин пожаров в ВКО — грозы

Пожары
99
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В регионе продолжается работа по обеспечению пожарной безопасности лесного фонда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лесные пожары в Восточно-Казахстанской области остаются актуальной проблемой. С начала года зафиксировано 14 случаев возгорания на площади 192,8 га, из которых 5,1 га составляют лесопокрытые земли. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мерхат Амиров на брифинге в РСК ВКО, передает Kazpravda.kz

- Пожары в летний период возникают по разным причинам. К примеру, в районе Самар и Уланском районе большинство возгораний произошло из-за гроз. В других районах причиной чаще становится человеческий фактор — это отдых на природе, пикники и неправильное обращение с огнём при разведении костров, — отметил Мерхат Амиров.

Для мониторинга и патрулирования территории задействованы 4 вертолёта, которые выполнили 556 летных часов. В распоряжении лесной охраны находятся 1 181 сотрудник, 196 единиц техники, более 3 000 единиц оборудования и 6 дронов. Ещё 26 беспилотников находятся на стадии закупа. Также создан запас топлива — 29 тонн дизельного и 48 тонн бензина.

По данным ДЧС ВКО, с начала года на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области произошло 21 возгорание. Из них 17 были вызваны ударами молнии. Нанесённый ущерб превысил 1 миллион тенге. В связи с жаркой погодой в области сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

 

 

#ВКО #пожары #гроза

Популярное

Все
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Два жилых массива полностью обеспечены газом
Лучшие мергены континента собрались в Шымкенте
В поселке открылась новая школа
Нашим палуанам не было равных
Заблокировали 600 сайтов
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Завершается хлебоуборочная страда
При поддержке фонда
Отрасль нуждается в стратегии
В аэропорту Караганды построят заправочный комплекс
Новый рубеж развития
Киберпреступления – как вирус: меняют форму, но сохраняют суть
Важная часть жизни общества
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
За гибель шахтеров – реальные сроки
Мыслить смело, действовать достойно
Перспективы развития параспорта
Ботай покоряет мир
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Определены 100 популярных казахстанских книг
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Мертвые души и трудоустройство
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
И цвет окрашивает слово...
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
Достучаться до сердец
По принципу единой образовательной среды
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на всемирной выставке
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

На Кольсае стартовал международный тренинг по тушению лесны…
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Исп…
Пролив Дарданеллы закрыли в Турции
В Канаде ситуация с лесными пожарами резко ухудшилась

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]