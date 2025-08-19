Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лесные пожары в Восточно-Казахстанской области остаются актуальной проблемой. С начала года зафиксировано 14 случаев возгорания на площади 192,8 га, из которых 5,1 га составляют лесопокрытые земли. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мерхат Амиров на брифинге в РСК ВКО, передает Kazpravda.kz

- Пожары в летний период возникают по разным причинам. К примеру, в районе Самар и Уланском районе большинство возгораний произошло из-за гроз. В других районах причиной чаще становится человеческий фактор — это отдых на природе, пикники и неправильное обращение с огнём при разведении костров, — отметил Мерхат Амиров.

Для мониторинга и патрулирования территории задействованы 4 вертолёта, которые выполнили 556 летных часов. В распоряжении лесной охраны находятся 1 181 сотрудник, 196 единиц техники, более 3 000 единиц оборудования и 6 дронов. Ещё 26 беспилотников находятся на стадии закупа. Также создан запас топлива — 29 тонн дизельного и 48 тонн бензина.

По данным ДЧС ВКО, с начала года на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области произошло 21 возгорание. Из них 17 были вызваны ударами молнии. Нанесённый ущерб превысил 1 миллион тенге. В связи с жаркой погодой в области сохраняется высокий уровень пожарной опасности.