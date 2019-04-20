Среди пострадавших в аварии граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана – МВД РК

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Среди потерпевших в автокатастрофе на автодороге Алматы - Ташкент в Жамбылской области граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области, на 181 км автодороги Алматы - Ташкент произошло опрокидывание пассажирского автобуса
. В результате ДТП на месте погибли 8 человек, 32 были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще трое.
«Среди 11 погибших в результате дорожно-транспортного происшествия 8 граждан Казахстана и 3 – Узбекистана. В числе пострадавших, доставленных в больницы – казахстанцы, граждане Узбекистана и Таджикистана», - проинформировали в МВД.
В ведомстве напомнили, что в области организована работа оперативного штаба, созданы «горячие» линии с дежурством психологов +7(7262) 513575 и +7(7262)514167.
Проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия по ст. 345 ч.4 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РК. Назначен ряд экспертиз, добавили в пресс-службе.
Соболезнование родным погибших в автокатастрофе выразили Глава государства Касым-Жомарт Токаев
и первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Маулен Ашимбаев
.