Средства на нужды недееспособных нерационально расходовали в Карагандинской области

Для устранения нарушений предложены изменения в законодательство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Карагандинской области прокуратура выявила нецелевое расходование пенсий и пособий опекаемых лиц, сообщает Kazpravda.kz

По информации Генпрокуратуры, в ходе проверок в Центрах социального обслуживания выявлены нарушения имущественных прав недееспособных лиц.

Пенсии и пособия расходуются нерационально, а товары первой необходимости закупаются по завышенным ценам. 70% средств тратится согласно госзакупкам, остальное — по решению комиссии без конкурентных процедур, сообщили в надзорном органе.

Прокуратура области внесла представление в Министерство труда и социальной защиты РК с предложением изменить правила использования пенсионных выплат и социальных пособий.

Сейчас идет согласование изменений, которые помогут защитить права недееспособных граждан по всей стране, добавили в пресс-службе.