На два года увеличат срок субсидирования по госпрограмме для предпринимателей в РК

Правительство, Экономика, Сельское хозяйство
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Также ряд улучшений претерпит программа «Экономика простых вещей».

Фото: Kazpravda.kz

Для казахстанских предпринимателей срок субсидирования по госпрограмме увеличится на 2 года. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

По словам премьера, помимо того, что увеличен срок финансирования ставок государством в рамках программы «Экономика простых вещей» с 5 до 7 лет, определен перечень из 20-ти наиболее приоритетных секторов.

Алихан Смаилов рассказал, что разведение молочных пород скота, птицеводство, переработка и консервирование мяса, переработка молока и изготовление сыра, а также другие направления войдут в перечень из 20-ти наиболее приоритетных секторов экономики.

«Ранее перечень товаров, по которым были доступны льготное кредитование и финансовый лизинг, включал 151 категорию. Теперь данный список расширен еще на 116 видов продукции», - отметил он.

В частности, в программу включено производство резиновых шин, покрышек и камер, керамических изделий, искусственных и синтетических волокон, проволоки путем холодного волочения, силикатного кирпича, изделий из кожи, головных уборов.

По данным Миннацэкономики, с момента реализации программы за 2019-2022 годы по инструменту «субсидирование» было поддержано 3 тыс. бизнес-проектов на сумму кредитного портфеля более 1 трлн тенге.

Вместе с тем по инструменту «гарантирование» оказана поддержка 422 проектам на сумму гарантий более 100 млрд тенге.

Программа льготного кредитования реализуется на протяжении 4 лет для насыщения внутреннего рынка отечественными товарами повседневного спроса, напомнили в МНЭ.

#предприниматель #госпрограмма #субсидии #сельское хозяйство

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