США и Япония договорились о поставках полезных ископаемых
Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках редкоземельных элементов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали рамочное соглашение по обеспечению поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов.
Трансляцию вел Белый дом.
Трамп находится с официальным трехневным визитом в Японии. В понедельник он провел встречу с японским императором Нарухито.