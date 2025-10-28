США и Япония договорились о поставках полезных ископаемых

США
96
Айман Аманжолова
корреспондент

Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках редкоземельных элементов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали рамочное соглашение по обеспечению поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов.

Трансляцию вел Белый дом.

Трамп находится с официальным трехневным визитом в Японии. В понедельник он провел встречу с японским императором Нарухито.

#сотрудничество #США #Япония #Трамп

