Стабфонд пришел на выручку

Ценовую политику в регионе будут отслеживать три штаба. Один возьмет под свой контроль цены на медикаменты, другой – мониторинг цен на продукты питания и товары первой необходимости. В поле зрения сотрудников еще одного штаба попадут АЗС. Спекуляция ГСМ может грозить предпринимателям отзывом лицензии. Об этом заявил руководитель штаба, первый заместитель акима области Берик Оспанов. Он предупредил владельцев автозаправочных станций, что такие меры будут приняты в случае, если вдруг на заправках изменятся ценники или АЗС прекратят продавать бензин при его наличии.

Любовь ДОБРОТА,

Шымкент