Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Валентина Мелехова
Строительство многофункционального стадиона уже ведется в районе городской набережной. Это будет открытая и бесплатная спортплощадка. Проект включает футбольное поле размером 90 × 45 м с искусственным покрытием, 400-метровую беговую дорожку, волейбольные и баскетбольные площадки, секторы для прыжков и толкания ядра, две трибуны на 500 мест, административные здания, парковку и озеленение. Завершить работы планируется в октябре этого года.