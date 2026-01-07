А в районе «КСК» запланировано строительство Дворца единоборств. Стоимость проекта 4,7 млрд тенге. При наличии финансирования строительные работы начнутся в этом году и продлятся в течение двух лет. Объект разместится на пересечении ул. Каирбекова и Текстильщиков на участке 1,4 га, общая площадь – 5,6 тыс. кв. м. Предусмотрен универсальный зал на 1 700 кв. м, что позволит проводить крупные соревнования по единоборствам на международном уровне.