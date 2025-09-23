Стал известен обладатель «Золотого мяча» - 2025

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» - 2025, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт-Экспресс

Фото: Kazpravda.kz

Француз занял первое место в голосовании, вторым стал хавбек «Барселоны» Ламин Ямаль, третьим - одноклубник Дембеле, Витинья.

Усман Дембеле с «Золотым мячом». Фото Reuters

«Золотой мяч» — 2025: результаты голосования

1. Усман Дембеле («ПСЖ»)

2. Ламин Ямаль («Барселона»)

3. Витинья («ПСЖ»)

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

5. Рафинья («Барселона»)

6. Ашраф Хакими («ПСЖ»)

7. Килиан Мбаппе («Реал»)

8. Коул Палмер («Челси»)

9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити»)

10. Нуну Мендеш («ПСЖ»)

11. Педри («Барселона»)

12. Хвича Кварацхелия («Наполи» / «ПСЖ»)

13. Харри Кейн («Бавария»)

14. Дезире Дуэ («ПСЖ»)

15. Виктор Дьекереш («Спортинг» Лиссабон / «Арсенал»)

16. Винисиус Жуниор («Реал»)

17. Роберт Левандовски («Барселона»)

18. Скотт Мактоминей («Наполи»)

19. Жоау Невеш («ПСЖ»)

20. Лаутаро Мартинес («Интер»)

21. Серу Гирасси («Боруссия» Д)

22. Алексис Макаллистер («Ливерпуль»)

23. Джуд Беллингем («Реал»)

24. Фабиан Руис («ПСЖ»)

25. Дензел Дюмфрис («Интер»)

26. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)

27. Деклан Райс («Арсенал»)

28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

29. Флориан Вирц («Байер» / «Ливерпуль»)

30. Майкл Олисе («Бавария»)

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник, 22 сентября, в Париже (Франция) - в 00.00 по времени Астаны.

Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Бельгия и Люксембург признали государство Палестина
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом ФИФА
Супертайфун обрушился на Филиппины

