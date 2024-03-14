Стал известен следующий соперник Жанибека Алимханулы

По информации зарубежных инсайдеров, не знающий поражений британский боксер Хамза Шираз (19-0, 15 КО) станет следующим оппонентом чемпиона мира WBO/IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) из Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: twitter.com/QueensberryPromotions

Как передает ресурс Boxing Studs Noticias, промоутерская компания Queensbury Promotions, представляющая Шираза, готова организовать ему поединок с «Казахским стилем». Промоушен рассчитывает, что возможная победа над Алимханулы, помимо завоевания чемпионских титулов, откроет для Шираза хорошие перспективы прибыльных боев.

Бразильский журналист Уилсон Балдини-младший также ожидает увидеть казахстанско-британское противостояние:

- Следующим соперником Жанибека Алимханулы должен стать Хамза Шираз, — написал он в соцсети Х.

Отметим, что Жанибек Алимханулы и Хамза Шираз встречались и провели дуэль взглядов во время вечера бокса Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну в Саудовской Аравии. После этого Джейк Донован из Boxingscene.com даже называл вероятные сроки такого поединка — июнь текущего года.