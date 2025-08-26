Стали ездить по правилам

Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Жамбылской области наблюдается положительная динамика в соблюдении Правил дорожного движения водителями мопедов и скутеров. Это стало возможным благодаря постоянной профилактике, проводимой сотрудниками полиции среди местного населения.

Фото пресс-службы департамента полиции области

Как положительный факт можно отметить, что большинство из жамбылских водителей двухколес­ного транспорта стали садиться за руль только с водительским удостоверением, многие надевают шлемы, соблюдают скоростной режим, не игнорируют сигналы светофора. Мопедисты стали вес­ти себя более предсказуемо и дисцип­линированно.

– Раньше мопеды в основном появлялись неожиданно – на встречной полосе, на тротуарах, нередко между машинами на проезжей части. Конечно, это никому не понравится. Да и не каждый водитель сможет правильно и свое­временно отреагировать. Сегодня ситуация заметно меняется, и меня как водителя это радует, – говорит местный житель Жансейт Амиржанулы.

Несмотря на улучшение ситуации, стражи правопорядка продолжают выявлять нарушения. Чаще всего управляют мопедом без водительского удостоверения и перевозят пассажиров с нарушением требований. Некоторые подростки пользуются этим транспортом без подготовки и документов. И уже были неоднократные дорожно-транспорт­ные происшествия именно с участием молодых неопытных водителей мопедов и скутеров.

Во избежание аварий с начала года сотрудники полиции провели более двухсот рейдов, организовали встречи с подростками и родителями в организациях образования. В департаменте полиции области заверили, что такая работа будет продолжена.

– Граждане, которые выбрали в качестве транспорта двухколес­ные средства, должны понимать: наша цель – не наказать их, а научить. Безопасность на дороге начинается с дисциплины. И мы рады, что все больше молодых водителей прислушиваются к нашим разъяснениям и рекомендациям, – отметил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции области Манас Абдикаримов.

Между тем в регионе продолжается регистрация двухколес­ных транспортных средств. Сотрудниками полиции внесено в базу данных уже свыше 1 680 мопедов.

