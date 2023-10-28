Стали известны подробности пожара на шахте имени Костенко

Происшествия
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Вахитов Елдос
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Число погибших продолжает расти, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

"Сегодня в Караганде в 2 часа 33 минуты на шахте имени Костенко УД "АрселорМиттал Темиртау" произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв", – сообщил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

На момент аварии в шахте находились 252 человека. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников.

На данное время обнаружены тела 22 шахтёров, поиски 24 продолжаются.

В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" задействовано 55 человек и 12 единиц техники карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Работы идут в районе двух добычных участков. Видимых очагов горения нет. Ведётся контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъём обнаруженных погибших. В отдельных точках есть превышение допустимых концентраций окиси углерода, сказали в ДЧС Карагандинской области.

#АрселорМиттал Темиртау #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко

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