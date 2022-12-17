Стало известно состояние юных спортсменов, попавших в ДТП в Актюбинской области

Происшествия

Четверо детей в очень тяжелом состоянии.

Фото: politika09.com

Врачи детской больницы рассказали о состоянии детей, которые ехали на соревнования по волейболу, но попали в ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету Диапазон

По словам медиков, четверо из 8 пострадавших детей находятся в очень тяжелом состоянии. Они госпитализированы в реанимацию областной детской больницы. Детям по 12 лет. 

"Четыре ребенка госпитализировали в реанимацию. Одного оперировали. Второго оперируют. Всех детей осмотрели травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевой хирург и реаниматологи. Для усиления вызвали завотделениями, хирургов, травматологов, нейрохирургов. Детей дообследуют, оказывают интенсивное лечение. Врачи поддерживают связь с родителями, сообщают им о состоянии детей и о том, какая помощь им оказывается", - сообщил главный врач ОДБ Ербол Джапахов. 

Ход расследования дела взят на контроль акимом области, сообщили в акимате области. 

Напомним, что минивэн с детьми перевернулся на трассе "Актобе-Болгарка-Шубаркудук" 17 декабря. Один ребенок погиб на месте. 

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