Стало известно, в какой форме будут выступать казахстанцы на Азиаде-2025

Член сборной Казахстана по шорт-треку Денис Никиша презентовал официальную спортивную форму сборной Казахстана для зимних Азиатских игр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

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В комплект входят теплая куртка, ветрозащитный костюм, жилет, спортивная и тренировочная одежда, футболка, головной убор, спортивная обувь и различные аксессуары. Всего 17 предметов одежды.

Белая Азиада пройдет с 7 по 14 февраля в китайском городе Харбин.

В зимней Азиаде в Харбине 2025 года сборную Казахстана представят 138 спортсменов: 72 мужчины и 66 женщин. Наши соотечественники выступят в 10 дисциплинах по шести видам спорта и поборются за 51 комплект медалей.

В играх примут участие более 1 000 спортсменов из 32 стран Азии, которые разыграют 64 комплекта медалей.

Впервые в программу зимних Азиатских игр включён ски-альпинизм.