День вчерашний

Население этого небольшого населенного пунк­та сейчас составляет чуть более 10 тыс. человек. Здесь не ходят пассажирские автобусы – большинство людей добирается до работы на служебном транспорте. Сам город очень компактный: его можно обойти пешком примерно за полчаса. В Курчатове есть уникальный музей, посвященный истории полигона, а также сохранившийся дом, специально построенный для Лаврентия Берии. О том, как живет сегодня город, в котором создавались ядерные установки, читайте далее.

История Курчатова неразрывно связана с Семипалатинским испытательным полигоном: город возник как военный гарнизон для его обслуживания. До 1974 года он был секретным и носил разные кодовые наименования – «Москва-400», «Берег», «Надежда», «Станция Конечная», «Семипалатинск-21». В 1974 году город назван в честь Игоря

Васильевича Курчатова, создателя советской атомной бомбы. Испытания проходили всего в 50 км от населенного пункта. В период расцвета атомной отрас­ли чис­ленность жителей Курчатова превышала 50 тыс. человек.

После прекращения испытаний в 1989 году, а особенно после распада СССР, многие военные и ученые покинули город, уехав в другие регионы и за границу. Те, кто знал прежний Курчатов, вспоминают те годы с ностальгией: развитая инфраструктура, магазины с деликатесами, которых не было даже в крупных городах, идеальный порядок. При этом многие предпочитают не обсуждать свою прежнюю работу, если она была связана с полигоном.

– Мы приехали сюда в 1979 году, здесь было все: дефицитные продукты, тушенка со сгущенкой стояли на полках, фрукты и овощи – в марте уже продавали клубнику, работала молочная кухня для младенцев, – рассказывает одна из жительниц Курчатова. – Помню, как стены тряслись во время испытаний, дома буквально ходили ходуном, помню, как уезжали военные. Все закончилось в один день, нас больше пугала неизвестность, тогда никто не знал, что будет дальше. Много заброшенных домов осталось, их только недавно начали ремонтировать.

Закрытие полигона не означало полного исчезновения проб­лем: после ухода советских войск остались заброшенная инфраструктура, зараженные земли и множество опасных радиоактивных объектов, которые долгое время даже не охранялись. Тем не менее часть казахстанских ученых осталась и была готова продолжать работу, поэтому город не умер, хотя и существовал в очень непростых условиях.

Одновременно набирала темпы разрушительная сила, методично превращающая образцово-показательный город в руины. Пропускной режим отменили. Охрану с полигона сняли. Так называемые «дикие бригады» налетали на брошенные здания как пчелы на мед! От военного городка на северо-западе Курчатова остались только жалкие развалины и кучи мусора. Под разбор попали не только дома, но и солдатские казармы, котельная, военные склады, гаражи. Все кругом перекопано. Это охотники за цветным металлом вытаскивали кабель. Додумались до того, что начали стаскивать сверху железо­бетонные перекрытия, чтобы вырвать арматуру. В результате люди гибли под завалами.

Вдохнуть новую жизнь в город помог указ первого Президента о создании Национального ядерного центра. Этот документ не только вселил надежду, но и сформировал новые направления научной деятельности, задав вектор развития для Курчатова.

Обновления налицо

С 2023 года город возглавляет Болат Абдралиев, которого местные жители называют хозяйственником. До переезда в Курчатов он руководил управлением энергетики и ЖКХ области Абай. Болат Абдралиев стал одним из первых акимов, избранных напрямую жителями города. Судя по отзывам горожан, они сделали правильный выбор: в текущем году обновлены дороги и начата реконструкция заброшенных домов.

Сегодня в Курчатове функционируют четыре средние школы, три детских сада, спортивная и музыкальная школы, бассейн, спортклуб и другие учреждения. Пятиэтажный жилой фонд города состоит из 79 домов, рядом находятся 59 пустующих зданий. Из них 26 в коммунальной собственности, 33 – в индивидуальной. В целом 31 здание, в том числе восемь жилых домов, два общежития и административные здания, технически пригодно для восстановления.

С 2020 года в городе восстановлены четыре многоэтажных дома – всего 256 квартир. В 2024 году инвесторы приступили к ремонту двух жилых домов – одного пятиэтажного с четырьмя подъездами и одного четырехэтаж­ного с тремя подъез­дами, в сумме на 106 квартир (примерно 5,5 тыс. кв. м жилья). Инвесторы за свой счет проводят техническую экспертизу на пригодность зданий к восстановлению, разрабатывают проектно-сметную документацию и выполняют строительные работы. После ввода объектов в эксплуатацию местный исполнительный орган выкупает квартиры для дальнейшего распределения между очередниками. Для будущих владельцев жилье готовят с чистовой отделкой, фасады обе­щают оформить в современных комбинированных цветах, а дворы – благоустроить.

За последние два года запущены обогатительная фабрика по переработке медной и золото­содержащей руды, а также произ­водство нефтепогружных и фотовольтаических кабелей. Тем не менее сегодня в Курчатове ощущается дефицит кадров: по городу открыто около 400 вакансий в бюджетной сфере, в силовых структурах и на предприятиях.

Градообразующим предприя­тием по-прежнему остается Национальный ядерный центр. Перспективы получения статуса наукограда стали очевиднее после IV Национального курултая, на котором Президент Казахстана Касым-Жомарт

Токаев произнес следующие слова: «Вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями. Но предупреждаю: все эти планы должны базироваться на реальных расчетах и кропотливой работе по их реализации. Воздушных замков мы уже повидали сполна».

По словам Болата Абдралиева, город уже соответствует многим критериям, предъявляемым к наукоградам: в частности, по наличию научных организаций и по доле населения, занятого в научной сфере.

Ставка на туризм

В Курчатове видят большой потенциал в туризме. Концепция развития предполагает превращение города в привлекательный туристический центр, где вызовут интерес и наследие советской атомной эпохи, и уникальные природные особенности региона.

Посетителей, как правило, сразу ведут в центр – к аллее строи­телей. По словам старожилов, именно здесь начался Курчатов, в 1947 году, почти сразу после начала строительства Семипалатинского полигона. В архивах сохранились воспоминания первых поселенцев – преимущественно солдат, которых привозили для создания инфраструктуры. Они приняли на себя все тяготы неуст­роенной жизни: первоначально жили в землянках и наспех возведенных бараках. Первая зима выдалась чрезвычайно суровой: ледяной ветер и морозы до -49 °C делали быт невыносимым.

Обязателен для посещения гостями города небольшой двухэтаж­ный домик, строившийся специально для Берии и расположенный в живописной зеленой зоне. Говорят, его возвели специально для важного гостя, напрямую курировавшего соз­дание первой бомбы. Берия прибыл в Курчатов накануне первого испытательного взрыва. Рассказывают, что у него было два спис­ка: в одном – фамилии тех, кого следует наградить при успешных испытаниях, в другом – имена тех, кого при неудаче предстоит расстрелять. Испытания прошли успешно.

Есть версия, что здание строили напрасно и что сам Берия так и не ночевал в нем, а останавливался в доме кого-то из руководства. Но гораздо символичнее то, что в последние годы дом, который строили для человека, внушавшего страх всей стране, стал православным храмом. Церковь действует здесь с 1990-х годов. Дом никогда не пустовал: в нем жили высокопоставленные чиновники и генералы, и последний из них – генерал-лейтенант Аркадий Ильенко – при отъезде вручил ключи прихожанам, чтобы здесь устроили церковь в честь Казанской иконы Божьей матери.

Гостям Курчатова рекомендуют посетить музей Семипалатинского испытательного полигона, где рассказывают об истории испытаний и их последствиях. Также представляют интерес памятники Игорю Курчатову и другим ученым, внесшим вклад в развитие атомной отрасли. Связь города с историей атомной программы делает его уникальным местом для историков и просто любознательных людей. Территория бывшего полигона, несмотря на радиационное загрязнение, сохраняет уникальную флору и фауну, что создает предпосылки для развития экологического туризма и проведения научных исследований.

По информации местных исполнительных органов, ведется работа по созданию современной гостиничной инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортное пребывание туристов.

Курчатов – город с богатой историей, уникальным научным потенциалом и амбициозными планами на будущее. Сможет ли он преодолеть сложившиеся стереотипы, получить статус науко­града и стать привлекательным туристическим центром – покажет время. Благодаря энергии и целеустремленности местных жителей и руководства у города есть все шансы вписать новую успешную страницу в свою интересную историю.