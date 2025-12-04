Место для основного здания мощностью 80 тыс. вызовов в год выбрали практически в центре города. В нем планировалось разместить оперативный отдел, обеспечивающий прием вызовов и управление бригадами, административно-хозяйственную часть, отдел медицинской статистики, аптеку и справочное бюро. А три подстанции должны были построить в пригороде, по разным направлениям.

Подрядчик два года назад начал строительные работы. И сдать весь комплекс объектов должен был в сентябре прошлого года. Однако стройка заморозилась.

Как сообщили в акимате, подрядчик столк­нулся с рядом проблем уже на ранней стадии выполнения работ. Выяснилось, что земли, отведенные для главного здания, находятся в частной собственности, и пока их изымали через суд, начало строительства существенно задержалось. Впоследствии работы полностью приостановили из-за повышения уровня грунтовых вод, что потребовало внесения корректировок в проект­ные решения.

В начале 2025-го обновленный проект направили на повторную госэкспертизу, положительное заключение которой было получено только в середине года. За это время проект подорожал, как пояснили в акимате, в связи с инфляционными процессами и ростом стоимости строительных материалов и услуг поставщиков.

В результате к первоначальной стоимости строи­тельно-монтажных работ, составлявшей более 4,8 млрд тенге, было дополнительно предусмот­рено 1 млрд 181 млн тенге. Завершение проекта запланировано на первый квартал 2026 года.

А пока сотрудники областной станции скорой помощи трудятся хоть и в приспособленном здании, но не вполне соответствующем всем требованиям. Зданию почти полвека. Стены давно потрескались и просели. Сотрудники вынуждены сутками находиться в тесных помещениях. Не хватает места и для спецтранспорта. Так что новый объект, который должны были сдать в эксплуатацию в прошлом году, скорая ждет с нетерпением.