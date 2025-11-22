Во время вечфера был показан фильм, посвященный 65-летней истории телеканала, а также представлено изображение дикторов, воссозданное с помощью искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

В Актобе прошло торжественное мероприятие, посвященное 65-летию главного информационного ресурса региона - телеканала «AQTÓBE».

С коллективом телекомпании встретился и поздравил их аким области Асхат Шахаров.

«С первых дней своей работы телеканал AQTÓBE сделал своей главной миссией служение народу и достойно выполняет ее по сей день. В программах отражается не только дыхание времени, но и культурные ценности и народная самобытность. За 65 лет телеканал прошел через разные этапы. Общественные изменения, политические реформы, развитие страны и процветание региона находили широкое отражение в эфире. Телеканал - самый надежный летописец, запечатлевший историю области в кадрах», - отметил Асхат Шахаров.

Медаль «Еңбек ардагері» была вручена режиссеру-ветерану труда Каршыге Айткулову, имеющему 36 лет трудового стажа, и инженеру-ветерану труда Каныкуль Нуралиевой, проработавшей 40 лет в телекомпании. Медаль «Ақпарат саласының үздігі» получили опытные сотрудники отдела новостей - шеф-редактор русскоязычной службы новостей Владимир Федотов и редактор новостного отдела Гүлдана Абайкызы. Кроме того, ряд работников наградили благодарственными письмами акима области.

Во время вечера был показан фильм, посвященный 65-летней истории телеканала, а также представлено изображение дикторов, воссозданное с помощью искусственного интеллекта.

В праздничной программе выступили корреспондент телеканала, айтыскер-акын Нурбол Жауынбаев и другие артисты. Завершилось мероприятие исполнением обновленного гимна телеканала.