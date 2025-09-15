Терминалы установили на буровых установках и на территории полевых лагерей одной из компаний

Фото: пресс-служба Минпрома

В отечественной геологоразведке начали использовать Starlink для обеспечения связи в труднодоступных районах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром

Внедрение высокоскоростного канала обеспечило передачу больших геологических и геофизических данных в режиме реального времени. Кроме того, позволяет провести интеграцию IoT-сенсоров для контроля параметров бурения и состояния техники, а также поддерживать персонал без необходимости выезда на участок и повысить безопасность труда.

Дополнительно идет видеопоток с участка в Диспетчерский центр Геологического кластера в Жезказгане.

Спутниковый интернет Starlink официально заработал в Казахстане с 13 августа 2025 года в рамках соглашения МЦРИАП и Starlink.