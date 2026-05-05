Стартовал прием заявок на Национальную литературную премию

Начался прием заявок на Национальную литературную премию «Айбоз». Национальная литературная премия проводится с целью государственной поддержки отечественных писателей и содействия развитию казахской литературы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В этом году премия проводится в пятый раз. Принимаются ранее не опубликованные произведения по следующим номинациям: «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драматургия», «Лучший литературный перевод», «Лучшая детская литература», «Лучшая литературная критика», «Лучший комикс».

Принять участие в конкурсе могут все казахстанские авторы. Возрастных ограничений нет. Общий призовой фонд составляет 35 млн тенге. На каждую номинацию предусмотрено по 5 млн тенге. Заявки принимаются до 1 сентября 2026 года через сайт www.aiboz.kz

Лауреаты Национальной литературной премии будут объявлены в конце года. Подробная информация доступна на сайте www.aiboz.kz или по номеру +7 707 333 5610