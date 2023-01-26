Стартовал прием заявок от фермеров на финансирование весенне-полевых работ

Сельское хозяйство
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140 млрд тенге выделено из республиканского бюджета на финансирование весенне-полевых работ в 2023 году в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Kazpravda.kz

Кредитует АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК). Прием заявок в филиалах АКК начался в январе этого года.

В МСХ уточнили, что общую сумму финансирования направят в АКК двумя траншами по 70 млрд тенге. Первый транш уже перечислен, второй направят в феврале.

Финансирование осуществляется путем прямого кредитования субъектов агропромышленного комплекса, а также через фондирование кредитных товариществ, банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Ставка вознаграждения для субъектов АПК составит:

- при прямом кредитовании под банковскую гарантию – не более 1,5% годовых;

- при финансировании кредитными товариществами, микрофинансовыми организациями, банками второго уровня – не более 5% годовых.

В 2023 году по условиям программы продлен срок кредитования до начала весны следующего года, тогда как ранее сроки кредитования были ограничены годом финансирования, рассказали о новшестве в Минсельхозе.

За счет бюджетного финансирования планируют охватить не менее 2 млн га посевных площадей.

 

#АПК #сельское хозяйство #кредиты

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