Проект уже получил положительное заключение от РГП «Госэкспертиза».

– Новый центр будет представлять собой многофункциональный комплекс, предназначенный для временного проживания, всестороннего оздоровления и медицинской реабилитации лиц с ограниченными возможностями, – отметили представители «Госэкспертизы». – Помимо медицинских процедур, здесь будут организованы досуг и полноценное питание. Центр рассчитан на единовременное пребывание 150 человек и сос­тоит из пяти основных блоков и технического здания.

Блок «А» – это культурно-спортивный центр: место активного досуга и физической реабилитации. Здесь разместится современный бассейн для оздоровительного плавания, способный принимать до 46 человек одно­временно. В блоке «А» предусмотрен спортивный, а также зрительный зал для проведения мероприятий, культурных программ.

Трехэтажный блок «Б» будет полностью посвящен медицинскому обслуживанию и реабилитационным процедурам. Здесь будут расположены кабинеты для различных видов терапии, консультаций специалистов и диагностики, обеспечивая комплексный подход к восстановлению здоровья.

А блок «В» станет просторной столовой с двумя залами для проживающих в центре, посетителей и персонала медучреж­дения.

Еще два двухэтажных жилых блока предназначены для комфортного проживания 148 человек. В них будут одноместные и двухместные комнаты с санузлами.

Особое внимание при проек­тировании центра уделено соз­данию максимально комфорт­ной и безопасной среды для маломобильных групп населения. Везде предусмотрены пандусы, бесшумные лифты, расширенные дверные проемы, специализированные санузлы и банные комнаты. Для людей с нарушениями зрения будут установлены тактильные полосы и звуковые сигналы, обеспечиваю­щие безопасную ориентацию в пространстве.

Строительство нового центра является частью стратегии поддержки людей с инвалидностью в регионе, а таковых порядка 25 тыс. В нас­тоящее время в области уже функционируют 13 центров, предоставляющих специальные социальные услуги этой категории граж­дан. Общая их вместимость – 1 548 мест. Центр, о строительстве которого идет речь, станет самым крупным из них.