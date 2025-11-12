Стартует строительство реабилитационного центра

Безбарьерная среда
8
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Современный реабилитационный центр для людей с инвалидностью, рассчитанный на 150 мест и стоимостью 9,5 млрд тенге, появится в Талдыкоргане по поручению Главы государства. Средства на возведение объекта выделяет республиканский бюджет.

фото автора

Проект уже получил положительное заключение от РГП «Госэкспертиза».

– Новый центр будет представлять собой многофункциональный комплекс, предназначенный для временного проживания, всестороннего оздоровления и медицинской реабилитации лиц с ограниченными возможностями, – отметили представители «Госэкспертизы». – Помимо медицинских процедур, здесь будут организованы досуг и полноценное питание. Центр рассчитан на единовременное пребывание 150 человек и сос­тоит из пяти основных блоков и технического здания.

Блок «А» – это культурно-спортивный центр: место активного досуга и физической реабилитации. Здесь разместится современный бассейн для оздоровительного плавания, способный принимать до 46 человек одно­временно. В блоке «А» предусмотрен спортивный, а также зрительный зал для проведения мероприятий, культурных программ.

Трехэтажный блок «Б» будет полностью посвящен медицинскому обслуживанию и реабилитационным процедурам. Здесь будут расположены кабинеты для различных видов терапии, консультаций специалистов и диагностики, обеспечивая комплексный подход к восстановлению здоровья.

А блок «В» станет просторной столовой с двумя залами для проживающих в центре, посетителей и персонала медучреж­дения.

Еще два двухэтажных жилых блока предназначены для комфортного проживания 148 человек. В них будут одноместные и двухместные комнаты с санузлами.

Особое внимание при проек­тировании центра уделено соз­данию максимально комфорт­ной и безопасной среды для маломобильных групп населения. Везде предусмотрены пандусы, бесшумные лифты, расширенные дверные проемы, специализированные санузлы и банные комнаты. Для людей с нарушениями зрения будут установлены тактильные полосы и звуковые сигналы, обеспечиваю­щие безопасную ориентацию в пространстве.

Строительство нового центра является частью стратегии поддержки людей с инвалидностью в регионе, а таковых порядка 25 тыс. В нас­тоящее время в области уже функционируют 13 центров, предоставляющих специальные социальные услуги этой категории граж­дан. Общая их вместимость – 1 548 мест. Центр, о строительстве которого идет речь, станет самым крупным из них.

#Талдыкорган #инвалидность #реабилитационный центр

Популярное

Все
Под эгидой FEI
Лучший киберспортсмен планеты
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
О новой парадигме законотворчества в Казахстане
Комедия страстей
Молодежь созидает будущее
Маленькие шаги для больших достижений
На счету уже 18 медалей!
Юные патриоты приняли присягу
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Определился состав финалистов
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
На пути к технологической независимости
Представлены приоритеты в области социальной политики
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Барьеров становится меньше
Инновации для равных возможностей
Разработка мобильного приложения для людей с инвалидностью …
Путь к мечте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]