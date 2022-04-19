Проблемная зона
​​​​​​​Старых стен морщины
Жанат Сисекенова, Актобе

Первозданность некоторых объектов историко-культурного наследия уже не вернуть, однако актюбинцы стремятся сохранить от порчи и разрушения хотя бы то, что осталось.

Ведомственная логика

Путешествуя по миру, мы нередко восхищаемся замечательно сохраненными уголками старинных городов. Изумляемся мастерством строителей и архитекторов прошлого, а также умению тех, кто знает и любит историю своего города, своей страны... Нам бы так, думаем мы, но всегда ли следуем доброму примеру?

Внимание прокуратуры райо­на Алматы в Актобе привлек недавно капитальный ремонт старинного двухэтажного здания, имеющего историческую ценность. В середине минувшего века здесь располагалась городская гостиница. Шестого июня 1967 года почетным гос­тем открытия тут областного историко-краеведческого музея стал Первый секретарь Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев.

Постановлением акимата Актюбинской области от 4 июля 2010 года №180 здание было признано памятником градостроительства и архитектуры. Но в середине ноября 2018-го музей переехал в специально построенное для него выставочное помещение. И нынешней зимой в опустевшем с того момента строении появились строители, рьяно взявшиеся то ли за его ремонт, то ли за реконструкцию.

Местные власти решили переселить сюда «Городскую цент­рализованную библиотечную систему», которая обитала до этого в жилом доме, построенном еще в 1968 году.

Вот тут-то и выяснилось, что здание бывшей гостиницы и музея лишилось своего особого статуса еще в 2020 году. Поэтому новые обитатели начали ремонт с обшивки задней стороны и боков строения сайдингом, что и привлекло внимание неравнодушных горожан.

– По Закону РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» это здание, чтобы потерять свою историческую ценность, должно было оказаться либо полностью разрушенным, либо не пригодным для эксплуатации. Областной же центр исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия согласился с заключением неких алматинских экспертов о том, что старое строение не представляет исторической ценности, поскольку… из него выехал музей, – отмечает прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев. – Мы решили проанализировать соблюдение законодательства по охране памятников архитектуры.

Руководитель центра рес­таврации и охраны историко-культурного наследия Фархад Дос­муратов в ответ на запрос предоставил список из девяти городских объектов, представляющих, по мнению ведомства, исторический, культурный и градостроительный интерес…

– Для города с почти полуторавековой историей столь куцый перечень показался нам неполным. Напрашивался вывод: оказались не учтены многие проблемные объекты, близкие к разрушению. Потому охранителям дали месяц на то, чтобы сотрудники центра встретились с историками, старожилами, посидели в архивах. Для города главное – не потерять то, что досталось в наследство от предыдущих поколений, – подчеркнул прокурор.

Через 20 дней он получил дополнительный список, где оказалось уже 27 объектов. В том числе здание городского центра детского творчества на улице Алтынсарина, построенное в 1913 году, церковь на улице Жанкожа-батыра, возведенная в 1915-м...

Кроме того, для сохранения облика исторических районов областного центра в список были внесены ансамбли домов, расположенные в старой части Актобе, а также в Жилгородке и Авиагородке. К сожалению, о возвращении первозданного вида историческим объектам говорить не приходится. Многие свидетельства прошлого перестроены, обшиты современными материалами, застеклены...

Но есть и другие факты. Убедиться в том, что актюбинцы все же заинтересованы в сохранении каменных свидетельств истории, можно на примере местных металлургов. В прошлом году впервые за более чем 70 лет ими были отремонтированы фасады и кровля 32 домов в Жилгородке. Нынче эта работа будет продолжена.

Изначально рабочий поселок в годы Великой Отечественной войны проектировали специалисты, эвакуированные из Ленинграда, а строили его немецкие военнопленные. Отсюда и особый архитектурный стиль.

Сакральный подход

В 1990 году в Актюбинской области было зарегистрировано лишь 200 памятников прошлого. В настоящее время под охраной находятся 859. Список постоянно обновляется, в очереди на рассмотрение находятся еще 1 354. Обстоятельную информацию по объектам историко-культурного наследия предоставила начальник областного управления культуры, архивов и документации Алтынай Юнисова.

По ее словам, собственников уведомляют о недопустимос­ти изменения историко-архитектурного облика зданий. По закону защита охраняемых зданий является обязанностью арендатора или владельца, но иногда частные собственники проявляют непонимание возложенной на них ответственности.

– Здание бывшего музея исключено из списка историко-культурного наследия, так как находится в аварийном состоянии. Заключение дано экспертами КазНУ имени аль-Фараби, имеющими специальную лицензию. К слову, в нашей области нет компании, осуществляющей научно-реставрационные работы. РГП «Казреставрация» имеет филиалы в Кызылординской, Туркестанской и Уральской областях. По предложению прокуратуры дополнительно были изучены некоторые объекты старой постройки, в результате 27 зданий включены в предварительный список памятников. Начато оформление учетных карточек и паспортов, – объяснила она.

Под охраной

Проект «Сакральная география Казахстана», действующий с 2019 года, предполагает всестороннее исследование историко-культурного наследия региона. В его рамках на 149 памятниках градостроительства и архитектуры в областном центре установлены QR-коды.

– Напомню, Актобе был основан 14 мая 1869 года как небольшая крепость. Утвержденный Оренбургским генерал-губернатором генеральный план будущего города разработали в 1881 году. Его автором считается архитектор Свинтицкий. Одна из первых улиц называлась Старожилской. Затем – Александровской, в советское время она стала Карла Либкнехта. Сегодня же известна под именем Жарылғасұлы Шернияза, – сообщила глава управления.

В 1884 году открылось двухклассное русско-киргизское училище, в котором обучались 50 мальчиков. Сейчас в здании размещается стационарное отделение областного кожно-венерологического диспансера.

26 сентября 1895 года русско-киргизское женское училище приняло 50 русских и 20 казахских девушек. Оба здания как исторические памятники решением Актюбинского облис­полкома в 1990 году включены в Государственный список памятников истории и культуры местного значения.

Знаменательным событием стало строительство железной дороги Оренбург – Ташкент в 1905–1907 годах. Городская мечеть как духовный центр была построена в 1908-м на средства местных мусульман. В начале 1930-х годов в ней была устроена типография. Первая церковь построена в 1915 году.

Первые строения на территории современного Авиагородка стали возводиться в 30-х годах прошлого века. В 1935 году принято решение о строительстве аэропорта. Фундамент поликлиники № 2 заложили в 1929-м, ввели в эксплуатацию восемь лет спустя.

История кинотеатра «Локомотив» уходит корнями также в 30-е годы прошлого столетия. В 1941 году в городе была сформирована 101-я стрелковая бригада, штаб которой располагался в здании нынешней областной специализированной школы-­интерната для одаренных детей им. М. Кусаинова. Она построе­на в 1936-м.

– Многие здания на улицах Ж. Шернияза, Т. Ахтанова, Айтеке би, Жанкожа батыра, Ш.  Уалиханова, Н. Некрасова являются бесценными. К этой категории относятся также здания музыкального колледжа им. А. Жубанова, средних школ № 15, 16, 22, городского отдела земельных отношений, областного планетария, башни «Теміржолсу-Актобе», – продолжила Алтынай Юнисова.

– История старинных зданий, старых микрорайонов является неотъемлемой частью био­графии Актобе. Поэтому постановка данных объектов под охрану государства – важный шаг по их сохранению. В памяти последующих поколений наша история будет увековечена именно ими. Выявление и сохранение памятников истории и культуры, исследование сакральных объектов области активизировались с 2019 года. Наша цель – не допустить утраты их первоначального облика. Вся эта огромная работа находится в центре внимания местных исполнительных органов, – заключила Алтынай Юнисова.

К сожалению, во многих случаях время упущено. С каждым годом проблема становится все острее. Стены молчат, но услышать их стон, разгладить морщины, скрытые под штукатуркой и сайдингом, – задача нынешних поколений.

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