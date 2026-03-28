Ставка на профилактику

На площадке СЦК
11
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

До 80% всех случаев смерти сегодня связаны с болезнями сис­темы кровообращения, онкологией, хроническими заболеваниями органов дыхания и диабетом. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Эрик Байжунусов.

Но за сухой статистикой – куда более тревожная картина.

– 58,6 процента взрослого населения имеют избыточную массу тела, а 22,4 процента страдают ожирением, – отметил он. – Среди детей ситуация не лучше: лишний вес уже у каждого четвертого в возрасте 5–9 лет, а риск развития диабета у несовершеннолетних с ожирением выше в 4,3 раза.

Почти 72% взрослых практически не двигаются, а среди детей около 70% не посещают спортивные секции. Каждый третий ребенок проводит за гаджетами более двух часов в день.

На этом фоне государство делает ставку на профилактику. В стране уже ограничили содержание трансжиров до 2%, обновили стандарты школьного питания и запретили продажу энергетиков лицам до 21 года. С 2026 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки. По расчетам, это снизит их потребление на 16% и увеличит потребление воды на 41%.

Отдельный акцент – на снижении потребления соли. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый вложенный в такие меры тенге может принести до 118 тенге экономического эффекта за 15 лет. Более того, моделирование показывает: комплекс профилактических мер способен сохранить свыше 164 тыс. жизней, предотвратить 122 тыс. случаев ишемической болезни сердца и 125 тыс. инсультов.

Параллельно усиливается и эпидемиологический контроль. С начала 2026 года в стране зарегистрировано более 5 тыс. случаев кори, в основном среди детей. В ответ на это создан Центр иммунопрофилактики, который будет следить за вакцинацией, логистикой вакцин и ситуацией в регионах.

Еще один цифровой инструмент – онлайн-карта рисков Saqbol, позволяющая в реальном времени отслеживать угрозы: от инфекций до природных и техногенных факторов.

В ходе брифинга прозвучал и довольно жесткий вопрос: не означает ли акцент на профилактике, что государство фактически перекладывает ответственность на бизнес и население?

– Та система, которая есть сегодня, хорошая, высокотехнологичная. Но бесконечно ее развивать невозможно. Нам нужно менять культуру поведения: питание, физическую активность, сон. Пока этого не сделаем, мы не добьемся реального улучшения здоровья, – ответил Эрик Байжунусов. По его словам, именно баланс между лечением и предотвращением и становится ключевой ставкой системы здравоохранения. Потому что здоровье нации, как показывает статистика, начинается задолго до больничной палаты.

#брифинг #СЦК #Эрик Байжунусов

