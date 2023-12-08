Ставка на своих воспитанников

Именно цифра 1957 украшает герб хоккейного клуба «Алматы». В первом турнире в тот год приняли участие шесть команд, и три из них представляли крупнейший город республики. Прямого наследника эти команды не оставили, однако традиции хоккея не просто удалось сохранить, но и в чем-то приумножить – поя­вились современные арены и с десяток частных хоккейных школ. Также прошли крупные соревнования: от выездных игр столичного «Барыса», выступаю­щего в международной Континентальной хоккейной лиге, до Всемирных студенческих игр.

До уровня «Барыса» хоккейному клубу «Алматы» еще далеко, да и арену на 12 000 зрителей собрать будет проблематично в ближайшее время. Также прямо сейчас речи не идет и про выступление в КХЛ. Сейчас у этих команд даже есть общие черты – алматинская дружина в данное время хоть и находится вне зоны плей-офф, но регулярно отбирает очки у лидеров, особенно на домашних матчах. Посетителей «Халык Арены», на которой и выступают алматинцы, даже не разочаровывают проигранные встречи, ведь они видят, что ребята борются до конца – уступают зачастую лишь в овертаймах (дополнительная пятиминутка) или по буллитам (в послематчевых хоккейных пенальти).

Так, в последней домашней игре против столичного «Номада» шайба в ворота алматинцев залетела вместе с финальной сиреной! При счете 4:3 в пользу хозяев площадки гостям оставалось лишь четыре секунды, чтобы выиграть вбрасывание и сравнять счет. И они это сделали! Было настоящее Big Drama Show! Потом встреча перешла в овертайм, где, казалось, столичной дружине удастся на кураже вырвать победу, однако у игрока «Алматы» Сергея Твердохлебова в этот вечер были другие планы. Нападающий забросил решающую шайбу в дополнительной пятиминутке и принес победу хозяевам.

Кстати, «Алматы» в прошедших турах выиграл два матча из трех, а Твердохлебов забивал голы в каждом из них. И все его шайбы сыграли ключевую роль. Так, в двух противостояниях с рудненским «Горняком» 93-й номер алматинской команды переводил игру в овертайм за 32 и 67 секунд до финальной сирены. За неделю Сергей заработал пять баллов (забив четыре шайбы и отдав один голевой пас) и справедливо стал лучшим игроком казахстанского чемпионата. Да и в целом алматинский великан (его рост 190 сантимет­ров!) в этом сезоне набросал 23 шайбы, а это третий показатель в списке бомбардиров отечественного чемпионата.

Своих героев в клубе сегодня можно найти на каждом рубеже. Взять хотя бы любимца публики – вратаря Филиппа Колесникова. 20-летний воспитанник павлодарской школы тащит коман­ду в самых сложных матчах, отбивая по 30, а порой и целых 50 шайб, как было в противостоянии с «Номадом».

Но главное достижение команды – это ее молодежка, которую удалось сохранить, несмотря на финансовые сложности на старте сезона. Сегодня 80% состава – воспитанники алматинского хоккея. Это те, кому уже через несколько лет предстоит усиливать первую команду города. Сделав ставку на местных ребят, молодежная команда не хватает сразу звезд с неба, но уже к середине сезона уверенно обыгрывает главных конкурентов – столичные «Барыс» и «Астану».

– Одна из главных задач клуба сегодня – сформировать четкую вертикаль от детских клубов до профессиональной команды, – говорит директор по маркетингу ХК «Алматы» Кирилл Пяртель. – В идеале рано или поздно нужно будет объединить усилия и потенциал всех детских, молодежных и женских команд для формирования сильного бренда. Потенциал «Алматы» велик, и задача сегодня – вместе с партнерами и спонсорами работать на несколько шагов вперед, чтобы эволюционным путем прийти к созданию второй казахстанской команды уровня «Барыса». Команды, которая сможет сосредоточиться на подготовке собственных воспитанников для решения задач в том числе и сборной страны.

Сделать суперклуб без больших бюджетов сегодня – задача сложная. Но, судя по позитивным изменениям в алматинском хоккее, новое руководство как минимум себе дало слово на этом пути идти до конца. Самое главное, что в светлое будущее верят как сами хоккеисты, так и их преданные фанаты.