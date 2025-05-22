В условиях глобальных вызовов и растущих требований к качеству образования Казахстан делает решительный шаг к созданию новой образовательной экосис­темы. Ключевым элементом этой трансформации становится национальная платформа непрерывного профессионального развития педагога «Ұстаз».

«В образовательном процессе ключевой фигурой является педагог. Следует и далее повышать его статус, авторитет в обществе… В этой сфере нет раз и навсегда застывших правил. Но в любом случае требования к учителям должны быть высокие», – отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в одном из своих выступлений в Парламенте.

Развитие образования диктует необходимость создания непрерывной системы повышения квалификации педагогов, предполагающей пересмотр базовых ценностей в содержании, формах и технологиях обучения. В качестве одной из ключевых организаций, осуществляющих данный процесс, выступает АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения РК. Основная его миссия – вдохновлять учителей на обучение, мотивировать и стимулировать к постоянному совершенствованию профессиональных компетенций.

Председатель совета директоров «Өрлеу» Александр Подвалов отмечает, что платформа «Ұстаз» – не просто инструмент автоматизации, а важный шаг к повышению качества отечественного образования.

– Она позволяет сделать процесс оценки более объективным, прозрачным и удобным для всех участников. Внедрение платформы способствует цифровой трансформации образовательной сферы Казахстана, открывает новые возможности для профессионального роста педагогов. Дальнейшее ее развитие, бесспорно, станет ключевым фактором успеха в создании современной и эффективной образовательной среды. Цифровые технологии не стоят на месте, и платформа «Ұстаз» имеет ряд перспективных направлений – это применение искусственного интеллекта для анализа эффективности педагогической деятельности и персонализированных рекомендаций по развитию, внедрение блокчейна для обеспечения максимальной прозрачности и защиты данных, адаптация системы для соответствия мировым стандартам и возможнос­тям международной сертификации, – отметил он.

Аттестация играет важную роль в системе образования, обеспечивая оценку качества преподавания, профессиональное развитие педагогов и соответствие их квалификации современным требованиям. Ранее она представляла собой громоздкий, трудозатратный и зачастую закрытый процесс. В связи с этим профильным ведомством принято решение автоматизировать его посредством единой экосистемы – национальной платформы непрерывного профессионального развития педагога «Ұстаз».

В 2024-м эту платформу апробировали в пилотном режиме в Карагандинской области, а с 1 января 2025 года началось ее поэтапное внедрение во всех регионах. Она кардинально меняет саму логику процесса. Аттестация становится цифровой, структурированной и, главное, справедливой. На сегодняшний день уже создано свыше 150 тыс. личных кабинетов педагогов, в которых они могут отслеживать свой прогресс, подавать заявки, получать объективную обратную связь и формировать профессио­нальную траекторию.

Автоматизация оценки с помощью платформы «Ұстаз» не только исключает коррупцион­ные риски, но и обеспечивает соблюдение международных стандартов валидности, надежности и объективности. Система опирается на четкие критерии и цифровую аналитику, что позволяет исключить субъективизм и усилить доверие к результатам.

В рамках платформы предусмотрено дифференцированное оценивание педагогов с учетом специфики их работы — от дошкольного до технического и специального образования. В ней прописаны разные требования и критерии оценивания материалов портфолио методис­тов, руководителей, учителей.

На платформе «Ұстаз» все процедуры регламентированы и соответствуют установленным правилам и условиям проведения аттестации педагогов. Процесс начинается с создания аттестационного периода, на основе приказа организации образования или органов управления образованием формируется аттестационная комиссия. Педагог подает заявление через личный кабинет, комиссия принимает решение, фиксируя его в протоколе. Результаты регист­рируются и сохраняются на сервере.

В системе разработан процесс сбора данных. Например, для показателя «Качество преподавания» применяется модуль лис­тов наблюдения, информация о повышении квалификации поступает из Единой базы данных слушателей «Өрлеу». Сама платформа превращает аттестацию из испытания в возможность – в возможность понять свои сильные и слабые стороны, определить направления развития, получить поддерж­ку и в конечном итоге повысить качество преподавания.

В пилотных регионах, особенно в Карагандинской области, педагоги отмечают, что цифровизация аттестации делает ее менее стрессовой и более логичной.

– Теперь все прозрачно. Четкие критерии, понятный алгоритм, обратная связь – это повышает доверие и мотивацию, – подчеркивает председатель аттестацион­ной комиссии гимназии Караганды Марина Попова.

Техническая реализация платформы «Ұстаз» основана на применении современных open-source технологий, которые обеспечивают необходимую гибкость для адаптации к требованиям. Эти технологии также поддерживают масштабируемость, позволяя расширять функционал платформы и интегрировать ее с другими системами и базами данных. Кроме того, использование open-source обеспечивает высокую надежность за счет регулярных обновлений и улучшений в области безопасности.

Как отмечает председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев, благодаря цифровым решениям учителя получают инструмент для осмыс­ленного самоанализа и персонального роста, а образовательные организации – прозрачную систему оценки компетенций.

– Важно, что «Ұстаз» не только упрощает процессы, но и формирует новую культуру профессионального совершенствования, где объективность, открытость и стремление к развитию становятся ключевыми принципами, – прокомментировал он.

Таким образом, Казахстан выстраивает передовую образовательную архитектуру. Платформа «Ұстаз» – это не просто реформа. Это переход к новой культуре образования, в центре которой стоит осмысленный, мотивированный, поддерживаемый педагог.