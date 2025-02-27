«Стимулом расти будет только одинаковая налоговая нагрузка в отрасли» – эксперт Галим Хусаинов

Налоги,Мнения
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Замглавы КГД Жаныбек Нуржанов пояснил депутату Мажилиса идею отмены льгот для бизнесменов, продающих товары и услуги юрлицам, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В ходе обсуждения налоговых изменений на круглом столе в Мажилисе, депутат Ерлан Стамбеков отметил, что специальный налоговый режим, введенный в период пандемии, хорошо себя показал, особенно в последние 2-3 года.

«В проекте НК предлагается отказаться от благоприятных условий в сегменте B2B. Вопрос: на чем основано такое кардинальное решение по данному вопросу? Почему оставили СНР на основе упрощенной декларации только в сегменте B2С? Как Минфин будет администрировать B2С, а также в том случае, когда они работают с юрлицами?» – спросил мажилисмен, обращаясь к Минфину.

Замглавы КГД Жаныбек Нуржанов ответил, что в случаях, когда бизнес работает с бизнесом, они должны находиться в одинаковых условиях.

«Основной принцип для юрлиц такой – одинаковые ставки по НДС и КПН. Мы предлагаем оставить сектор розничной торговли без изменений, поскольку он ориентирован на обслуживание населения. По поводу администрирования – предлагаем перейти на кассовый метод с подключением БВУ как налоговых агентов», – сказал представитель Минфина.

Он добавил пример о том, что когда рестораны работают с юрлицами, то юридические лица сами в ресторанах не питаются.

«Питаются там люди. А вот оплату за них могут производить юрлица, это разные понятия. Или оптовик, который привозит товар, он не входит в розничный налог, его обороты выше 2 млрд тенге. Поэтому идем на то, чтобы конечным потребителем в розничном налоге  было физлицо. Если розничный бизнесмен обслужил юрлицо, которое работает в общеустановленном режиме, у такого юрлица вычета не должно быть», - разъяснил Нуржанов. 

В поддержку исключения льгот для сектора юрлиц выступил председатель совета директоров АО «Teniz Capital Investment Banking» Галим Хусаинов.  

«Важно, чтобы в неторгуемых отраслях была равная налоговая нагрузка, а у нас она сейчас дифференцированная. Развитие будет идти тогда, когда все предприниматели будут стимулированы становиться больше. Сейчас у них есть обратный стимул – дробиться. Стимул расти появляется только тогда, когда будет одинаковая налоговая нагрузка по всей отрасли. Один ресторан платит налоги, другой не платит ничего, и у него дестимул для роста», – сказал он.  

По мнению эксперта, условия должны быть такими, чтобы они боролись не друг с другом за налоговые льготы, а показывали эффективность.

«А эффективность возможна тогда, когда будет равность. А у нас этого равенства нет. Поэтому я поддерживаю то, что сейчас предлагается по порогам - только так мы внедрим принцип равенства. По поводу заявления о том, что бизнес будет дестимулирован, если мы не дадим им льготу по СНР и НДС, я не согласен.  Потому что НДС — это налог, который платит конечный потребитель», – заявил Хусаинов.  

Если B2B добавляет НДС, то следующее звено возьмет этот НДС на вычет. В данной ситуации НДС не будет расходом, подчеркнул он.

«Если по всей цепочке нет льгот до конца, то в любом случае, покупатель заплатит всю ставку. В этой ситуации поддерживаю МНЭ по поводу B2B. Ставка 16% является обоснованной, потому что у нас дефицит бюджета. Я поддерживаю Минэкономики, что нужно сокращать льготы и сокращать пороги для малого бизнеса», – добавил эксперт.

Напомним, 20 февраля Министерство национальной экономики РК внесло в Мажилис пакет поправок в проект Налогового кодекса.

Основные поправки включают:

- Снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге);

- Повышение ставки НДС – с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%;

- Ограничение применения специального налогового режима упрощенной декларации – он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).

 

#налоги #эксперты #мнение #Галим Хусаинов

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