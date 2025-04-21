Столичная команда «Фурор» выступила на соревнованиях с ленточкой. Выступившие в составе команды Жасмин Жунусбаева, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Айзере Кенес, Айзере Нурмагамбетова, Мадина Мырзабай продемонстрировали

высокий уровень подготовки.

– Наши воспитанницы выступили на достойном уровне. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы зовоевать призовое место. От всей души поздравляем нашу команду! Достигайте новых высот! - сказала старший тренер отделения художественной гимнастики специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Меруерт Балгинбаева.