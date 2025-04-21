Воспитанники столичной детско-юношеской специализированной спортивной школы олимпийского резерва №1 на втором этапе Кубка мира соревновались с лучшими из 39 стран и превзошли соперников, завоевав бронзовую медаль, передает корреспондент Kazpravda.kz
Столичная команда «Фурор» выступила на соревнованиях с ленточкой. Выступившие в составе команды Жасмин Жунусбаева, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Айзере Кенес, Айзере Нурмагамбетова, Мадина Мырзабай продемонстрировали
высокий уровень подготовки.
– Наши воспитанницы выступили на достойном уровне. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы зовоевать призовое место. От всей души поздравляем нашу команду! Достигайте новых высот! - сказала старший тренер отделения художественной гимнастики специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Меруерт Балгинбаева.
По итогам соревнований первое место завоевали спортсмены Китая, второе - Израиля и третье - Казахстана.