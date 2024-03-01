Казахстанцы стали чаще страховать свою жизнь

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В АРРФР привели статистику по деятельности страховых организаций за январь, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

– Количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам в январе 2024 года составило 1 415 тыс. договоров, что на 49,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основной рост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев (255 тыс. договоров) и страхованию жизни (161 тыс. договоров), – говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, страховые выплаты за январь составили 20,3 млрд тенге, что на 48,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за январь 2024 года осуществлено 115 тыс. выплат.

Вместе с тем, страховые премии за январь составили 140,2 млрд тенге, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

– Основным драйвером роста страховых премий является класс добровольного имущественного страхования, – пояснили в агентстве. 

По добровольному имущественному страхованию страховые премии в январе текущего года составили 74,4 млрд тенге, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий по страхованию имущества на 13,4% или 6,2 млрд тенге.

Объем страховых премий по добровольному личному страхованию за первый месяц 2024 года составил 49,5 млрд тенге, что на 89,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий на случай болезни (рост на 61,1% или 5,7 млрд тенге) и страхованию жизни (рост на 49,9% или 5,7 млрд тенге).

По обязательному страхованию в январе собрано страховых премий на сумму 16,4 млрд тенге, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение произошло в основном по обязательному страхованию работника от несчастных случаев (рост на 71,0% или 3,4 млрд тенге), с учетом объединения данного класса страхования с добровольным личным аннуитетным страхованием, осуществляемым в рамках закона об обязательном страховании работника от несчастных случаев.

Чистая прибыль по страховому рынку в январе 2024 года составила 14,6 млрд тенге за счет доходов от страховой и инвестиционной деятельности.

По состоянию на 1 февраля страховой сектор РК  представлен 25 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни.

#выплаты #страхование #страховщики #премии #жизнь #прибыль #имущество

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