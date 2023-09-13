Страны ЕАЭС создадут Евразийскую перестраховочную компанию

Фото: gov.kz

Как напомнил исполняющий обязанности министра торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, заключение данного соглашения является реализацией пункта 41 Договора о Евразийском экономическом союзе, предусматривающего применение государствами-членами совместных мер поддержки экспорта, в том числе путем страхования.

Соглашение определяет цели, статус и задачи создаваемой Евразийской перестраховочной компании.

Неотъемлемой частью соглашения является устав компании, утверждающий функции компании и порядок оплаты долей участия в уставном капитале.

«Принятие соглашения позволит финансовым организациям государств-членов ЕАЭС активно участвовать в поддержке взаимной международной торговой и инвестиционной деятельности, а также выходе совместных бизнес-проектов на рынки третьих стран. Евразийская перестраховочная компания снизит риски организаций, поддерживающих экспортно-импортные операции, путем обеспечения их перестраховочной защитой. В свою очередь, экономика Казахстана получит импульс для существенного увеличения торгового оборота со странами ЕАЭС, а также реализации их совместно произведенной продукции в третьи страны», – пояснил и.о министра.