Они договорились повысить расходы на оборону до 5 процентов к 2035 году

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Лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. Об этом говорится в тексте итогового коммюнике саммита в Гааге, который опубликован на официальном сайте Североатлантического альянса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

«Союзники обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать пять процентов ВВП в основные оборонные потребности, а также в расходы, связанные с обороной и безопасностью», — указано в итоговом заявлении.

Сообщается, что до 1,5 процента ВВП из общей суммы будут направлять на развитие критически важной инфраструктуры и внедрение инноваций.