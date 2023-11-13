Страны Персидского залива одобрили “арабский шенген”

По информации издания Arabian Business, министры внутренних дел шести стран Персидского залива официально одобрили единую туристическую визу по типу европейского Шенгена

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Такой документ готовятся принять ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Единая виза даст возможность туристам и резидентам перемещаться между указанными странами, не оформляя дополнительные документы и разрешения. В настоящее время граждане этих шести стран могут приезжать друг к другу без виз, однако резиденты-иностранцы должны оформлять туристические визы.

Одобрение «арабского шенгена» было анонсировано на 40-м заседании глав МИД Совета сотрудничества стран Персидского залива. На заседании дипломаты заявили, что этот шаг положительно повлияет на развитие экономики и туризма региона.

Ожидается, что такая виза начнет действовать в 2024 году.