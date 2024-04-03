Страны ШОС должны проявить политическую волю в противодействии международному терроризму – лидер Казахстана

Президент
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Казахстан будет вносить свой посильный вклад в это благородное дело, заявил президент страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Парламентская газета

По словам Касым-Жомарта Токаева, ШОС является уникальной в силу универсальной повестки дня, в которую входит целый перечень вопросов, включая экономическое сотрудничество, инвестиционную политику, взаимодействие в области культуры, гуманитарных связей.

«Отдельным блоком стоят вопросы противодействия международному терроризму. Здесь, конечно же, мы должны проявить политическую волю, быть вместе и, самое главное, действовать эффективно. Что касается Казахстана, будьте уверены, что мы будем вносить свой посильный вклад в это благородное дело. Поэтому я с большой надеждой смотрю на предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане», – заявил лидер Казахстана.

В завершение он пожелал участникам встречи плодотворной работы во благо обеспечения безопасности на пространстве ШОС и укрепления «шанхайского духа».

В ходе встречи также выступили секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, министр общественной безопасности Китайской Народной Республики Сяохун Ван, советник Премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал, секретарь Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов, секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода, секретарь подразделения национальной безопасности Правительства Исламской Республики Пакистан Вакар Ахмад, секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Акбар Ахмадиан Бабаки; представители государств-наблюдателей: секретарь Совета национальной безопасности Монголии Бямбажаргал Алтангэрэл, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

#Касым-Жомарт Токаев #ШОС #международное сотрудничество #борьба с международным терроризмом

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