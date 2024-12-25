Стрельба возле ТРЦ произошла в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полицию Алматы поступило сообщение о стрельбе рядом с торгово-развлекательным комплексом Grand Park, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty LIVE

В пресс-службе полиции города сообщили, что задержали 18-летнего парня, у которого найден сигнальный пистолет.

«На пульт 102 поступило сообщение о том, что на улице Кабдолова слышны выстрелы. Патрульными полицейскими незамедлительно был задержан 18-летний мужчина, у которого обнаружен и изъят сигнальный пистолет», – рассказали в полиции.

Также стражи порядка добавили, что в отношении инцидента по факту хулиганства возбуждено уголовное дело в Ауэзовском районе.