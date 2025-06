Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Shandong Energy Group Co. Ли Вэем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической отрасли, в том числе по реализации совместного проекта строительства углехимического завода в РК.



Внимание уделено совместным планам QazaqGaz и Shandong Energy Group Co. по строительству в Карагандинской области углехимического завода по производству газа из угля. Проектная мощность – 2 млрд м3 газа в год. Запуск производства придаст новый импульс развитию углехимической отрасли Казахстана. Ожидается эффект в виде дополнительных объемов газа, создания 1,5 тыс. постоянных рабочих мест, экономической диверсификации, развития новых технологий, а также усиления экспортного потенциала страны.



Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Правительство Казахстана придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой в разных сферах экономики, в том числе в углехимической отрасли.



Председатель правления Shandong Energy Group Co. Ли Вэй подчеркнул заинтересованность в развитии сотрудничества с Казахстаном и инвестировании в перспективное направление промышленности.



По итогам переговоров стороны подтвердили приверженность конструктивному диалогу для реализации совместных планов.



Справочно: Shandong Energy Group Co. (SEG) – системообразующее предприятие в энергетической отрасли Китая, имеющее многолетний опыт в угольной и углехимической индустрии. Посредством инновационного подхода компания стала лидером в КНР по производству карбамида, метанола и другой химической продукции, производимой на основе угля. SEG имеет 608 дочерних предприятий, расположенных в провинциях КНР и 17 странах.