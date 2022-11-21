Строительство жилья для погорельцев в Аулиекольском районе: Токаев подписал указ о награждении

Глава государства подписал указ о награждении государственными наградами за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана наградил орденом «Құрмет»:

1) Ибраимова Даулета Дулатовича – председателя наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом»;

2) Карамакина Бауржана Сабитовича – директора ТОО «CK КBS»;

3) Орымбаева Нурлана Бахетжановича – генерального директора АО «Рудныйсоколовстрой».

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени:

1) Владимирову Оксану Рашитовну – старшего прораба СУ «Отделстрой» АО «Рудныйсоколовстрой»;

2) Жаксалыкова Олжабая Баймендовича – каменщика ТОО «БК-Строй».

медалью «Ерен еңбегі үшін»:

1) Абдикова Дархана Жаныбековича – заместителя директора ТОО «Алюминстрой»;

2) Ариккулова Ерболата Булатовича – бригадира ТОО «Строй Элит Дом»;

3) Бекжанова Таира Ренатовича – директора филиала ТОО «Алия-Сервис»;

4) Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы – директора ТОО «Парасат Строй Проект»;

5) Кима Сергея Романовича – директора ТОО «БК-Стройпром».

За активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области Ә. Айдосұлы, А.К. Муканов, А.А. Сейткалиев, Б.К. Танжариков, А.С. Татиева, Р.Г. Бочоришвили, А.О. Дергунов поощрены Почетной грамотой президента Республики Казахстан.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе Костанайской области произошло загорание лесного массива. Площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров. 7 сентября в 15:00 пожар был локализован и потушен 10 сентября в 10:00 часов.

Всего от масштабного пожара пострадал 91 жилой дом в двух селах Аулиекольского района. В селе Аулиеколь для погорельцев в течение 2,5 месяцев был построен 91 жилой дом.