Строительство жилья для погорельцев в Аулиекольском районе: Токаев подписал указ о награждении

Глава государства подписал указ о награждении государственными наградами за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Президент Казахстана наградил орденом «Құрмет»:
1) Ибраимова Даулета Дулатовича – председателя наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом»;
2) Карамакина Бауржана Сабитовича – директора ТОО «CK КBS»;
3) Орымбаева Нурлана Бахетжановича – генерального директора АО «Рудныйсоколовстрой».
орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени:
1) Владимирову Оксану Рашитовну – старшего прораба СУ «Отделстрой» АО «Рудныйсоколовстрой»;
2) Жаксалыкова Олжабая Баймендовича – каменщика ТОО «БК-Строй».
медалью «Ерен еңбегі үшін»:
1) Абдикова Дархана Жаныбековича – заместителя директора ТОО «Алюминстрой»;
2) Ариккулова Ерболата Булатовича – бригадира ТОО «Строй Элит Дом»;
3) Бекжанова Таира Ренатовича – директора филиала ТОО «Алия-Сервис»;
4) Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы – директора ТОО «Парасат Строй Проект»;
5) Кима Сергея Романовича – директора ТОО «БК-Стройпром».
За активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области Ә. Айдосұлы, А.К. Муканов, А.А. Сейткалиев, Б.К. Танжариков, А.С. Татиева, Р.Г. Бочоришвили, А.О. Дергунов поощрены Почетной грамотой президента Республики Казахстан.
Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе Костанайской области произошло загорание лесного массива. Площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров. 7 сентября в 15:00 пожар был локализован и потушен 10 сентября в 10:00 часов.
Всего от масштабного пожара пострадал 91 жилой дом в двух селах Аулиекольского района. В селе Аулиеколь для погорельцев в течение 2,5 месяцев был построен 91 жилой дом.