Казахстанская вокалистка стала победителем международного конкурса в Беларуси

Культура
В Витебске (Республика Беларусь) прошел VII Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Конкурс объединил более 1 200 участников из 12 стран, включая Казахстан, Великобританию, Германию, Италию, Китай, Грузию и Кыргызстан.

Казахстан на конкурсе представила Акерке Амалят, студентка 4 курса Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Исполнив казахскую народную песню, она набрала 129 баллов и завоевала Гран-при в номинации «Вокал».

Отметим, что ранее Акерке неоднократно становилась победителем и лауреатом международных и республиканских конкурсов.

#победа #Беларусь #вокал

